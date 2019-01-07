TREND

Korkunç anlar! Bacağı ikiye katlandı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

ABD'deki MMA (Mixed Martial Arts) dövüşleri sırasında korkunç bir kaza yaşandı.

Jonathan King isimli sporcu, Chris Williams ile devam eden müsabakası esnasında, Williams'a tekme attı.

Ancak tekmenin şiddetinden bacağı kırılan King yere düşene kadar durumu fark etmedi.

NINTCHDBPICT000460232461

King yere devrilince durumun vahameti ortaya çıktı. Zira King'in bacağı dizinin altından adeta ikiye katlanmıştı.

Birinci turu tamamlanmadan yaşanan kaza nedeniyle müsabakaya hemen ara verildi. Sağlık görevlileri hemen King'e müdahale ederken, sporcunun bacağının kaval ve incik kemiğinde iki kırık tespit edildi.

NINTCHDBPICT000460232480

Hemen ameliyata alınan King'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, sporcunun hafta sonunda taburcu edileceği açıklandı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Videosu paylaşım rekoru kırıyorVideosu paylaşım rekoru kırıyor
Altın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkürAltın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bacak MMA Mixed Martial Arts Kırılma

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü mağazada porno skandalı!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dışkısını kusmaya başladı! Bu her şeyin başlangıcı oldu

Dışkısını kusmaya başladı! Bu her şeyin başlangıcı oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhteşem sesiyle büyüleyen adam sosyal medyada fenomen oldu

Videosu paylaşım rekoru kırıyor

Altın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkür

Altın Küreler'de 'Şeytan'a teşekkür

'Portekizli askerler' 13 bin kişiyi soktu!

'Portekizli askerler' 13 bin kişiyi soktu!

İzmitli Ömer iş başında! Milyoner fenomenden 1 milyon dolar isteyince...

Milyoner fenomenden öyle bir şey istedi ki...

Yaptığı deneyle öğrencileri kahkaha boğan velinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

Yaptığı deneyle minikleri kahkahaya boğdu

Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.