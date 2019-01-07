Korkunç anlar! Bacağı ikiye katlandı

Jonathan King isimli sporcu, Chris Williams ile devam eden müsabakası esnasında, Williams'a tekme attı.
Ancak tekmenin şiddetinden bacağı kırılan King yere düşene kadar durumu fark etmedi.
King yere devrilince durumun vahameti ortaya çıktı. Zira King'in bacağı dizinin altından adeta ikiye katlanmıştı.
Birinci turu tamamlanmadan yaşanan kaza nedeniyle müsabakaya hemen ara verildi. Sağlık görevlileri hemen King'e müdahale ederken, sporcunun bacağının kaval ve incik kemiğinde iki kırık tespit edildi.
Hemen ameliyata alınan King'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, sporcunun hafta sonunda taburcu edileceği açıklandı.
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