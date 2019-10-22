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Korkunç anlar kamerada! Oyun oynadığı arkadaşını merdiven boşluğuna itti

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GÜNDEM  | 22.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Akçay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Emir Haktan isimli çocuk arkadaşlarıyla sokak arasında futbol oynarken, bir arkadaşından top almak istediği sırada itilmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten bodrum katındaki bir dükkanın girişine düştü. Çocuğu gören mahalleli durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUĞUN FERYADINI DUYAN ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaklaşık 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuğunun acı içerisinde feryat ettiğini gören anne gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, o esnada yanında bulunan komşuları ve akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

'O BENİ SÜREKLİ İTİYORDU, BEN DE ONU İTTİM'

Olayın yaşandığı esnada orada bulunan çocuklardan birinin annesi olan Sonay Saraçoğlu, “Çocukla birlikte futbol oynuyorlarmış. Oyun esnasında mücadele ederken boşluğun üzerine çıkmışlar ve oradan çocuğu itmiş. Daha sonra da, “O çocuk beni çok itiyordu ben de onu ittim”, demiş. Durumu biraz kötüydü. Kolunda da platin varmış. İnşallah iyi olur” dedi.
Sokak arasında oyun oynarken bir arkadaşı tarafından boşluğa itilerek yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor. (İHA)

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İSTANBUL BEYOĞLU aşağı düşen çocuk top oynarken

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