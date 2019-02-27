Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

2016 yılındaki bir cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet A,k, Nefise Sultan Mahallesi'ndeki evinde dün vurularak öldürüldü. Eşi Ayşe A., polise evde oturdukları sırada zilin çaldığını, kapıyı açan eşinin 2 kişi tarafından dövülüp, ardından da vurulduğunu, engellemek isteyince kendisinin de dövüldüğünü anlattı. Ayşe A.'nın iddiasına göre saldırganlar kaçtı.

EVDE TABANCA BULUNDU

Ağır yaralanan Mehmet A., kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayşe A., eşinin izne gelmesi nedeniyle çalıştığı iş yerinden bir hafta izin aldığını bu nedenle olay anında evde olduğunu kaydetti. Ayşe A.'nın ifadesi üzerine polis, olayın yaşandığı ev ile çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Evde bir tabanca bulundu. Tabanca, olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için balistik incelemeye alındı.

Bölgede bulunan toplan 80 MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başlayan polis, evde tabanca bulunması ve çelişkili anlatımlar ile şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Polis, 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına aldığı kadın için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ek gözaltı süresi istedi.

Mehmet A.'ya yapılan ilk otopside, başında ve vücudunda 5'ten fazla mermi bulunduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

