Korkunç cinayet! 'Penisin küçük' diyen kadını bıçakladı

Viyana'daki bir mahkemede görülen Iraklı Kürt göçmen Daban K.'nın Iraklı 7 çocuk annnesi hayat arkadaşını öldürmesiyle ilgili davada jüri cinayet suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti, ancak kararın temyiz süreci bulunuyor.

Kendisinden 10 yaş büyük Nagsha R.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü önce inkar sonra itiraf eden 40 yaşındaki Daban K.'nın mahkemedeki ifadesine Avusturya basını geniş yer ayırdı.

"Bu kadını çok seviyordum" diyen Daban K., geçen yıl dini nikah kıymalarının ardından kadının kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediğini, haşhaş kullandığı gerekçesiyle kendisiyle kavga ettiğini ve hakaret ettiğini anlattı.

'VİBRATÖRÜ TEHLİKELİ BULUP ÇÖPE ATTIM'

"Benim erkekliğime hakaret etti, bana göğsümde kıl bile olmadığını söyledi" diyen Daban K., kadının vibratörünü de 'tehlikeli' bulduğu için attığını söyledi.

Kadının erkek misafir kabul ettiği ve kendisini aldattığı iddialarını da savunmasına ekleyen Daban K., "Beni başka erkeklerle üç kez aldattı, artık benimle yatmak istemiyordu ve bir noktada bana penisimin çok küçük olduğunu söyledi" dedi.