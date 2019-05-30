Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Lindsey Hubley, Mart 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Myles adını verdiği çocuğunu doğuran Lindsey Hubley, doğumdan dört gün sonra halsiz hissetmeye başladı. Yorgun olduğu için bitkin düştüğünü düşünen Lindsey Hubley'in bedeni bir süre sonra sebepsiz şekilde titremeye başladı ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.

35 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Lindsey Hubley sağlık sorunlarının artmasının ardından hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan ve uyutulan anneye necrotizing fasciitis adı verilen ve derinin altındaki et tabakasını tahrip eden et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi yapıldı. Talihsiz kadının enfeksiyonu doğum sırasında kaptığı tespit edildi.

Lindsey Hubley'in doğum sırasında plasentasının bir kısmının kazara bedeninde bırakıldığı ve genital yırtığın dikilmesi sebebiyle enfeksiyonu kaptığı saptandı. İlerleyen süreçte talihsiz kadının bedeninde deformasyonlar meydana geldi ve bacaklarını ve kolları ameliyatla kesildi. Aylar süren tedavi dönemi boyunca Lindsey Hubley büyük acı çekti.