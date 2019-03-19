Korkunç görüntü! Yol kenarında bulundu

Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yol kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu.
Aracından inen Arık, 13 köpeğin ölü olduğunu belirledi. Köpek ölülerinin kaldırılması için çalışma yapılacağı ve olayın nedeninin araştırılacağı belirtildi.
Tam bir vahşetle karşılaştığını dile getiren Şahin Arık, "Bu bölgede çok sayıda köpek var. Ben de zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu tam bir vahşet" diye konuştu. (DHA)
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