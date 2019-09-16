Korkunç! Her şey saniyeler içinde oldu

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı.

Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K. isabet etti.

Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (AA)

