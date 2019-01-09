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Korkunç intikam! Gece kulübünden kovulunca aracıyla mekana daldı

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DÜNYA  | 09.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

İngiltere'de gece kulübünden kovulan 21 yaşındaki Mohammed Abdul adındaki genç, güvenlik görevlilerini, "Sizden intikamımı alacağım" diyerek tehdit etti. Lüks aracıyla geri dönen genç, aracıyla birlikte gece kulübünde eğlenen insanların içine daldı.

İngiltere'nin Gravesend şehrinde 21 yaşındaki Mohammed Abdul isimli genç adam, gittiği gece kulübünden güvenlik güçleri tarafından zorla çıkarıldı. Güvenlik güçlerini, "Geri dönüp sizden intikam alacağım. Sizi öldüreceğim" diye tehditler savuran Abdul, 4x4 cipi ile gece kulübüne geri döndü.

GECE KULÜBÜNE ARACIYLA DALDI: 8 YARALI

Aşırı alkol ve uyuşturucu aldığı tespit edilen Abdul, kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine, "Size geri döneceğim demiştim" diye bağırdıktan sonra aracıyla birlikte gece kulübünde eğlenen insanların içine daldı. Gece kulübünün kapısını kırıp içeri dalan Abdul, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

TUTUKLANDI

Gece kulübünün güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Abdul, polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Abdul hakkında adam öldürmeye teşebbüsten dava açıldı.

abdul

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