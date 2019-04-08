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Korkunç kaza! Anbean kaydedildi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da korkunç bir kaza araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde 32 yaşındaki yol işçisi Xolele Phindela'ya araba çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle havada bir kaç takla atan adam yere çakılıyor.

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Cape Town'da hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis adama çarpan arabanın şoförünü henüz tespit edebilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
kaza Güney Afrika yol işçisi

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