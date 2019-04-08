Korkunç kaza! Anbean kaydedildi!

Görüntülerde 32 yaşındaki yol işçisi Xolele Phindela'ya araba çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle havada bir kaç takla atan adam yere çakılıyor.
Cape Town'da hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis adama çarpan arabanın şoförünü henüz tespit edebilmiş değil.
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
Önlem alarak önüne geçmek mümkün! Kanser riskini azaltmanın 8 yolu
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum