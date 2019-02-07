Korkunç kaza saniye saniye kamerada

Hızla gelen araç kontrolünü kaybedince yayaların arasına daldı, iki kişinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, korkunç kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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