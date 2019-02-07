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Korkunç kaza saniye saniye kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 22:22 | Son Güncelleme

Yayaların arasına dalan araç, iki kişinin ölümüne neden olurken, korkunç kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Hızla gelen araç kontrolünü kaybedince yayaların arasına daldı, iki kişinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, korkunç kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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kaza yaya

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