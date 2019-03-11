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Korkunç! Kızı ölsün diye terk edilmiş eve kilitledi

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 11.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Rusya'da 5 yaşındaki kızını hastalığını bahane ederek terk edilmiş bir apartman dairesine kilitleyen anne, ülkeyi ayağa kaldırdı. Günlerce terk edilmiş evde yaşam mücadelesi veren küçük kız, çıkan seslerden korkan komşuların polise haber vermesiyle bulundu. Uzmanlar küçük kızın nasıl hayatta kaldığına dair bir bilgiye ulaşamazken, haşereleri yiyerek yaşamını devam ettirmiş olabileceğini düşündü.

Korkunç! Kızı ölsün diye terk edilmiş eve kilitledi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bir otoyol kenarında bulunan apartman dairesinden çıkan sesler apartmanda yaşayanları tedirgin edince polise haber verildi. Apartman dairesi yıllardır boş kaldığı için kapılar kilitlenmiş ve kimsenin yaşamadığı biliniyordu. Polis ihbar üzerine apartman dairesine gelip inceleme yapmak istedi. Fakat kapılar kaynaklanarak kapatıldığı için polisin daireye girmesi zorlaştı. Polis kesici aletler ile demirleri kesmeyi başarınca büyük bir vicdansızlık gün yüzüne çıktı. Polis içeriye girdiğinde harabenin içerisinde bir kız çocuğu fark etti. Yarı baygın halde olduğu gözlenen kız çocuğu polisler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUĞU ÖLSÜN DİYE HARABEYE DÖNMÜŞ DAİREYE KAPATMIŞ

Polisin çocuğu bulmasıyla birlikte çocuk tedavi altına alınması için hastaneye sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada 42 yaşındaki annenin çocuğunu çok küçük bir delikten daireye soktuğu, çıkamasın diye deliği kapattığı anlaşıldı. Komşular ise gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Polis olayın üzerine şüpheli anneyi gözaltına aldı.

KIZ ÇOCUĞU ANOREKSİYA HASTASIYMIŞ

Hastaneye götürülen kız çocuğu üzerinde yapılan ilk tahlillere göre çocuğun anoreksiya olarak bilinen bir hastalığa yakalandığı bu nedenle çok zayıf ve derilerinde dökülmeler olduğu tespit edildi. Çocuğun tedavisine acilen başlandığı ve çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

NASIL HAYATTA KALDIĞI HALA ÖĞRENİLEMEDİ

Binadaki komşuların daireden gelen sesleri fark etmesiyle ortaya çıkan talihsiz durum karşısında annenin ifadesinin alınmaya başlandığı açıklanırken kız çocuğunun kaç gün dairede kaldığı, nasıl hayatta kaldığı ve ne yiyerek yaşamını sürdürdüğü konusu hala tespit edilemedi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çocuğun dairedeki haşereleri yiyerek hayatta kalmış olabileceğini ifade ederken, çocuğun hayatta kalması ise mucize olarak görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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