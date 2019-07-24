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Korkunç olay! 9 yaşındaki kız çocuğu, bizon saldırısına uğradı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

ABD'deki Yellowstone Ulusal Park'ta meydana gelen olayda dokuz yaşında bir çocuk, bizon saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle havaya fırlayan çocuğun o anları kameralara yansıdı.

ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Park'ta dün korkunç bir olay yaşandı. Dokuz yaşında bir çocuk, bizon saldırısı sonucu metrelerce havaya fırladı.

Amerikan New York Daily News gazetesinin haberine göre; 50 kadar kişiden oluşan bir grup, en az 20 dakika boyunca patikada yürüyen bizonlara 3-5 metre mesafede duruyordu. O sırada Florida'nın Odessa kentinden gelen dokuz yaşındaki bir çocuk, yoldan geçen bir bizonun kafa darbesiyle metrelerce havaya fırladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Parkta bulunan acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, Old Faithful Kliniği'ne kaldırıldı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bizonun bir anda üç kişinin olduğu yere doğru koşmaya başladığı ve küçük çocuğu tosladığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk abd Yellowstone Ulusal Park Bizon

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