Mynet Trend

Korkunç olay! Cinnet getirdi, ailesine kurşun yağdırdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 24.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Korkunç olay! Cinnet getirdi, ailesine kurşun yağdırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı. Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vucuduna 4, oğlunun ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi.

İKİ KIZ KARDEŞ KÖPEĞİ DOLAŞTIRMAYA ÇIKTI

Komşuları çiftin 3'ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi. Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilglii soruşturma başlatıldı.

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...
Acı haber! Deponun çatısından düşerek hayatını kaybettiAcı haber! Deponun çatısından düşerek hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale lapseki Nevzat Aydoğdu

En Çok Okunan Trend Haberler

Annenin acı feryadı! 'Oğlumun öldüğü doğruysa davul çaldıracağım'

Annenin acı feryadı! 'Oğlumun öldüğü doğruysa davul çaldıracağım'

Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

Aracını satmak için notere gitti şaşkına döndü

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Futbol milyarderi Bodrum'da! Bakan dönüp bir daha baktı: Değeri tam 250 milyon dolar

Futbol milyarderi Bodrum'da! Bakan dönüp bir daha baktı: Değeri tam 250 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kafana da sıksaydın ya neden sıkmadın madem pisikolojik tedavi görüyorsun silah neden taşıyorsun
ekonomik nedenlere de bağlı olabilir , çok üzücü Allah kızlara sabır versin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 52 şüpheliden 8'i tutuklandı

Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...

Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Acı haber! Deponun çatısından düşerek hayatını kaybetti

Annesi tarafından yanlışlıkla ezilen çocuk toprağa verildi

Annenin büyük acısı! Kazara çocuğunu ezdi

Kan donduran cinayette karar verildi! İtiraf etti

Kan donduran cinayette karar verildi! İtiraf etti

Hamile kediyi Pitbull'un önüne atıp parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Hamile kediyi parçalatmışlardı! Flaş gelişme

Kastamonu'da denizde hortum paniği!

Denizde hortum paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.