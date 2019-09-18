Korkunç olay! Çocuğunun gözleri önünde bıçakladı

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altı yıl önce boşanan R.I. ile eski eşi F.T. çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.I. eski eşi ve çocuğunun annesi F.T.’yi bıçakladı. F.T.’nin çığlıkları üzerine parkta bulunan vatandaşlar, R.I.’ya müdahale etmek istedi. Bu sırada, R.I. elinde bulunan bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar eski eşini bıçaklayan R.I.’ya linç girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)
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