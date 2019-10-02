Mynet Trend

Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 02.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı

Elmalık köyünde yaşayan Mustafa Güner (69), köy girişinde bulunan tarlasında kuruyan otları yakmak istedi.

Otları tutuşturan Güner, alevler büyüyünce uzaklaşmak istedi ancak dikenli tellere takılınca bunu başaramadı. İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Güner'in yanmış cesedini fark etti. Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri de gönderildi. Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

BİR DÖNEM HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPMIŞ

Güner'in cesedi ise Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaşamını yitiren Mustafa Güner'in, bir dönem Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. (AA)

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldüYurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova kuru ot yakarken yandı dikenli tele takıldı

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da rekor!

Antalya'da rekor!

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

Gelinini öldüren kayınvalidenin savunması 'pes' dedirtti! Cezası belli oldu

Gelinini öldüren kayınvalidenin cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

İzmir'de freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

Facianın eşiğinden dönüldü! Mahalleyi savaş alanına çevirdi

Muğla'da bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti!

Bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.