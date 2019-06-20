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Korkunç! Patates satma bahanesiyle eve çağırıp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 20.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Erzurum'da, L.G.'ye (38) patates satma bahanesiyle evine çağırıp, tecavüze kalkıştığı iddia edilen Demir Ç.'ye (40) verilen 14 yıl hapsi cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 'Mağdur kadının patates parası vermemek için iffeti üzerinden sanığa iftira atmayacağı' vurgulanan gerekçeli kararda L.G.'nin, Demir Ç.'den daha 'cüsseli' olması nedeniyle saldırıdan kurtulabildiği ve suçun 'basit cinsel saldırı' olmasına rağmen, eylemin sosyal ve psikolojik etkileri nedeniyle ceza üst sınıra yakın verildi.

Korkunç! Patates satma bahanesiyle eve çağırıp...

Olay, 26 Ekim 2018 günü Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.G.'nin evine gelen Demir Ç., kapıyı açan kadını, patates satma bahanesi ile evine götürdü. Kadın içeri girer girmez kapıyı kilitleyen Demir Ç., L.G.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kurtulmayı başarıp evden çıkan L.G., koşarak evine döndü ve telefonla eşini arayarak, durumu anlattı.

DARP RAPORU ALDI

Eşiyle birlikte hastaneye giden L.G.'ye vücudunda darp izleri olduğu yönünde rapor verildi. Şikayetçi olan L.G. ifadesinde, "Eve girer girmez kapıyı kapattı ve üzerime atlayıp, tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım. Bu işe yaramayınca da kapı arkasında süpürge vardı, onu alıp vurarak, kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. 'Sus beni rezil edeceksin. Millet gelecek bende bu benim evime geldi diyeceğim, sen rezil olacaksın' diyerek, beni susturmaya çalıştı. Fakat bağırmaya devam ettim. Bir fırsatını bulup evden ayrıldım. Terliğimin teki evde kaldı" dedi.

14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, eylemin, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Demir Ç., suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de evli ve çocuklu olduğunu anlatan Demir Ç., "Patatesleri aşağıda bırakmıştım. Mağdur benle birlikte patateslere baktı, patatesleri beğenmedi. Çıktım, gittim. Niçin hakkımda böyle bir isnatta bulunduğunu bilemiyorum. Belki bana para vermemek için böyle söyledi. Ablayı tanımıyorum, taciz etmedim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. 2 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Demir Ç., 'basit cinsel saldırı' suçundan 9,5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4,5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, mağdur ve sanığın fiziki özellikleri anlatıldı. Mağdur L.G.'nin 1,75-1,80 boy aralığında 80-85 kilogram ağırlığında 'cüsseli' olduğu ifade edilen kararda, sanık Demir Ç.'nin ise 1,65 boylarında, 70-75 kilogram ağırlığında bulunduğu, 'cüsse olarak mağdura göre daha minyon' olduğu kaydedildi.

L.G.'nin sanığın kız kardeşiyle 5-6 yıl komşuluk yapması nedeniyle kendisine güvenip, bir arka sokakta bulunan evine gittiği belirtilen kararda, "Sanığın boğuşma sırasında mağdurun giysilerini çıkarmaya çalıştığı, bu sırada L.'nin direndiği, terliği ile sanığa vurduğu, sanık ile mağdur arasındaki cüsse farklılığından, sanığın, mahkeme gözleminde de L.'ye göre daha minyon yapıda olduğu, katılanın da sanığa göre daha iri ve uzun boylu yapıda olduğu, bu sebeple sanığın erkek olmasın rağmen mağdura güç yetiremediği, bunun üzerine mağdurun kapıyı açarak, sanığın evinden kaçtığı, kendi evine gittiği, eve gider gitmez bayıldığı, kendisine gelir gelmez de olayı kızına anlattığı anlaşılmıştır" denildi.

Eylemin mahkemeca 'basit cinsel saldırı' suçu kabul edildiği ifade edilen gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Ancak sanığın suçu işleyiş şekli, suç öncesi kurduğu plan dahilinde eylemini icra etmesi, suçun katılan üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri, eylemin devam süreci, katılanın sanığın elinden sanığa oranla cüsseli olmasından kaynaklı olarak kurtulabilmesi dikkate alınarak, sanığın üst sınıra yakın cezalandırılmasına karar verilmiştir."

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, "Sanık ifadesinde, katılanın daha önce aldığı patatesin parasının vermek istememesi nedeniyle kendisine iftira atıldığını beyan ederek, suçlamaları kabul etmemiş ise de mağdurun sanığa iffetini ortaya koyarak, salt patates parasını vermemek için iftira atmasını gerektirir hiçbir sebebin bulunmamasından sanığın savunmalarına itibar edilmemiştir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum tecavüz

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