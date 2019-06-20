Korkunç! Patates satma bahanesiyle eve çağırıp...

Olay, 26 Ekim 2018 günü Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.G.'nin evine gelen Demir Ç., kapıyı açan kadını, patates satma bahanesi ile evine götürdü. Kadın içeri girer girmez kapıyı kilitleyen Demir Ç., L.G.'ye cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kurtulmayı başarıp evden çıkan L.G., koşarak evine döndü ve telefonla eşini arayarak, durumu anlattı. DARP RAPORU ALDI Eşiyle birlikte hastaneye giden L.G.'ye vücudunda darp izleri olduğu yönünde rapor verildi. Şikayetçi olan L.G. ifadesinde, "Eve girer girmez kapıyı kapattı ve üzerime atlayıp, tecavüz etmeye çalıştı. Karşı koymam üzerine aramızda arbede yaşandı. Yere düştüm, ayağa kalktıktan sonra terlikle kendisine vurmaya başladım. Bu işe yaramayınca da kapı arkasında süpürge vardı, onu alıp vurarak, kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. 'Sus beni rezil edeceksin. Millet gelecek bende bu benim evime geldi diyeceğim, sen rezil olacaksın' diyerek, beni susturmaya çalıştı. Fakat bağırmaya devam ettim. Bir fırsatını bulup evden ayrıldım. Terliğimin teki evde kaldı" dedi.

14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ Gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, eylemin, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Demir Ç., suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin de evli ve çocuklu olduğunu anlatan Demir Ç., "Patatesleri aşağıda bırakmıştım. Mağdur benle birlikte patateslere baktı, patatesleri beğenmedi. Çıktım, gittim. Niçin hakkımda böyle bir isnatta bulunduğunu bilemiyorum. Belki bana para vermemek için böyle söyledi. Ablayı tanımıyorum, taciz etmedim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. 2 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Demir Ç., 'basit cinsel saldırı' suçundan 9,5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4,5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, mağdur ve sanığın fiziki özellikleri anlatıldı. Mağdur L.G.'nin 1,75-1,80 boy aralığında 80-85 kilogram ağırlığında 'cüsseli' olduğu ifade edilen kararda, sanık Demir Ç.'nin ise 1,65 boylarında, 70-75 kilogram ağırlığında bulunduğu, 'cüsse olarak mağdura göre daha minyon' olduğu kaydedildi.