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Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

İspanya’da yapılan bir araştırma, ülkede sakıncalı cinsel içeriklere erişim yaşının 8’e düştüğünü ortaya koyarken, internet ve cep telefonların etkisiyle 16 yaşındaki gençlerin yüzde 70’inin bu tarz içerikleri tükettiğini gösterdi.

Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!

Balear Adaları Üniversitesi tarafından yapılan “Yeni pornografi ve insanlar arası ilişkilerde değişimler” isimli araştırmada, söz konusu içeriklerin gençlerdeki duygusal ve cinsel ilişkileri de etkilediğine değinildi.

Rapor, pornografiye erişimin artmasının sonucunda fuhuşun yaygınlaştığını öne sürerken, İspanya’da toplu tecavüz vakalarında da son dönemlerde artış yaşandığını hatırlattı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı anket üzerinden hazırlanan rapora göre gençler 14 yaşından itibaren genel anlamda pornografiye yönelse de, bu tarz içeriklerle ilk karşılaşmaları 8 yaşında oluyor.

CİNSEL EĞİTİM SINIFTA KALDI

Diğer yandan, çalışmaya katılanların yaklaşık yüzde 70’i yetersiz cinsel eğitim aldıklarını belirtti. Katılımcılardan yüzde 72,8’i cinsel problemlerine çözüm bulmak için arkadaşlarına danışırken, yüzde 69,1’i internette cevap arıyor.

Sorunları için ebeveynleri veya öğretmenlerine başvuranların oranı ise sadece yüzde 25,1. Bu oranın düşük olması, uzmanlara göre cinsel eğitimde bir reform gerektiğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SAKINCALI İÇERİK Erişim

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