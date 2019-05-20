Korkunç trend! Vahşi hayvanlara tasma takıp gezdiriyorlar!

Arap şeyhleri yüklü meblağlar ödeyerek doğal yaşamlarından kopardıkları çitalara ev hayvanı olarak bakmaya çalışıyorlar.

Selfie düşkünü zengin şeyhler zavallı hayvanlara tasma takıp gezdiriyor. Henüz yavruyken doğadan koparılan hayvanların dörtte üçü henüz uçaktayken hayatını kaybediyor.

Yavruların tanesinin 15 bin Sterlin'e satıldığı belirtiliyor.

Son belirlemelere göre bu yıl en az 300 yavrunun Afrika'da yakalanarak Arap ülkelerine ulaştırılmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Çitaları Koruma Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre hayvan kaçakçıları önce hamile hayvanları saptıyor. Kaçakçılar, doğumun ardından anne çita yavrularına yemek bulmak için yuvadan ayrıldığı zaman yavruları kaçırıyor.

Bugüne kadar Arap ülkelerine kaçırılan yavru çita sayısı ise 3000.

