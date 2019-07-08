Korkusuz Korkak filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Korkusuz Korkak konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı, Kemal Sunal’ın başrolde oynadığı Korkusuz Korkak 8 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana geldi. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Korkusuz Korkak, 1979 yılında İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekildi.

KORKUSUZ KORKAK KONUSU



Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim’in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan, Yadigar Ejder yer almaktadır.

