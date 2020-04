Korona günlerinde nasıl oruç tutmalı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının birdenbire değiştiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Müge Arslan "3 öğün olan günlük beslenme 2 öğüne düşerken, özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek tüketimi artıyor. Halbuki günlük alınması gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları Ramazan ayında da değişmiyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da amaç; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak olmalı” dedi.

10 ALTIN RAMAZAN KURALI

Dr. Öğr. Üyesi Arslan, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 10 farklı püf noktası sıraladı:

Mutlaka sahura kalkılmalı, sahurda hafif besinler tüketilmeli. Sıvı ihtiyacını karşılamak için günde 2-2,5 litre su tüketilmeli. İftarda ilk önce hafif, az yağlı gıdalarla yemeğe başlanılmalı. Yemekler yavaş yavaş ve az porsiyonlarda tüketilmeli. Kan şekerini hızla yükselten besinler yerine posa miktarı fazla kepekli ürünler tercih edilmeli. İftarda kızartma ve yağlı besinler yerine ızgara, haşlama, buğlama yöntemleri kullanılarak pişirilmiş hafif yemekler tercih edilmeli. Tatlı düşünülüyorsa, hamurlu, ağır tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar tercih edilmeli. Ara öğün olarak meyveye yer verilmeli. Haftada 3 kez düzenli hafif egzersize devam edilmeli. İftar mönüsü hazırlanırken her grup besinden dengeli bir mönü hazırlamaya özen gösterilmeli.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL KORUNUR

Dr. Öğr. Üyesi Müge Arslan “Vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir beslenme şekli ile bağışıklık sistemimizi güçlendirerek yalnızca virüse karşı değil, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini de azaltabiliriz” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Arslan, şöyle devam etti: “Özellikle A, C ve E vitamininden zengin beslenme noktasında; yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşil biber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerdeki A vitamini güçlü birer antioksidandır. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller E vitamini zenginidir. Yeşil biber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinler bol C vitamini içerir. C vitamini kaybını önlemek için salatalar da meyve suları gibi tüketilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. B12 vitamini en çok, et, süt, peynir, yumurta ve balık gibi hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, yumurta sarısı, tatlı patates, balık yağı, mantar, maydanoz, ısırgan otu, yulaf D vitamininden zengin besinlerdir.”