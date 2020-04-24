Korona günlerinde nasıl oruç tutmalı?

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili tartışmalar, Ramazan ayının gelmesiyle yeni bir boyut kazandı. Oruç tutmak, ancak COVID-19’dan da sakınmak isteyen vatandaşlar, her ikisinin birden nasıl yapılacağını düşünmeye başladı. Dr. Müge Arslan, bu dönemde hem sağlıkla oruç tutmak, hem de bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmek için basit beslenme tüyoları verdi.

'AMAÇ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEYİ SAĞLAMAK OLMALI'

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının birdenbire değiştiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Müge Arslan "3 öğün olan günlük beslenme 2 öğüne düşerken, özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek tüketimi artıyor. Halbuki günlük alınması gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları Ramazan ayında da değişmiyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da amaç; yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak olmalı” dedi.

"ORUÇ METABOLİZMADA DEĞİŞİKLİĞE SEBEP OLUYOR"

Orucun metabolizmada yarattığı değişikliklere değinen Dr. Müge Arslan “Uzun süre yaklaşık 12 saat süren açlık nedeniyle metabolizma az enerji harcar, vücut hareketleri yavaşlar, bazal metabolizma hızı düşer. Oruç döneminde yemekten sonra üşüme hissi ve ardından uyuklama oluşabilir, bu aç kalan vücuda hızlı ve fazla miktarda besin girmesiyle oluşan kan şekerinin hızla yükselmesi ve hızla düşmesinin yarattığı titremedir” diye konuştu.

Dr. Arslan, Ramazan ayında oruç tutanların hep aynı dertten yakındıklarını belirterek şunları söyledi: “Çok yedim kendimi rahat hissetmiyorum. Doymayacağımı sanarak önüme konan her şeyi bitiriyorum ve uykuya meyilli hissediyorum. Ramazan süresince oldukça kilo aldım ne yapacağımı bilemiyorum gibi söylemleri çevrenizde sıkça duyarsınız.”