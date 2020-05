Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı

Erzurum'da ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti su böreğine talep arttı. Makineyle açılan hamurlar, kaynar suda haşlandıktan sonra yöreye has civil peynir ve maydanoz eklenerek üst üste diziliyor. Tepsi tepsi yapılan tereyağlı su börekleri, dönen ocaklarda pişiriliyor. Börekler, civil peynirli ve maydanozlunun yanı sıra tercihe göre, mantarlı kaşarlı, patatesli, kaşarlı, kıymalı ve pastırmalı kaşarlı olarak da hazırlanıyor. Harıl harıl çalışarak, sipariş yetiştirilen su böreği işletmesinde, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek çalışan işçilerin yarım saatte bir de ateşleri ölçülüyor.

'TALEP 3-4 KATINA ÇIKTI'

Her ramazan yoğunluğun çok fazla olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl talebin daha da arttığını söyleyen işletmeci Serkan Akköse, "Her ramazan başlangıcında yoğunluk çok olur. Bu ramazan biraz daha yoğun. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz. Vardiyalarımız var sabah 4'te başlıyor. Sahura kadar devam ediyoruz. Talebe göre de vardiyayı artırıyoruz. 1200-1300 tepsiye kadar yapabiliyoruz. Şu an il dışının talebi fazla. İftara kadar Erzurum'un üretimini yapıyoruz. İftardan sahura kadar da il dışındaki siparişleri hazırlıyoruz. Kargo ile bütün illere gönderiyoruz. 44 kişiyiz üretimde çalışan. Ramazan nedeniyle talep 3-4 katına çıktı. Bu ramazan biraz daha fazla, geçen sene bu kadar değildi. Yasaklarda da unlu mamul üretim yeri olduğu için kapatılmadık. Paket servisimiz var. İnsanlar sıcak sıcak iftar sofralarında böreği buldular. Bundan dolayı zannediyorum bu ramazan daha yoğun" diye konuştu.