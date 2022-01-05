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Koronavirüs hayatını değiştirdi! Hastalığı atlattıktan sonra ortaya çıkan garip semptomu sosyal medya hesabından anlattı

05.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kainat Güzeli eski yarışmacısı Olivia Molly Rogers, 175 bin sosyal medya takipçisine koronavirüsün kendisinde yarattığı ilginç yan etkiyi paylaştı. Koronavirüsü testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören ve iyileşen model, koronavirüsün sonrasında sürekli olarak geğirdiğini açıkladı. Takipçilerine seslenen model “Bu semptomu yaşayan var mı?” diye sordu.

Koronavirüs hayatını değiştirdi! Hastalığı atlattıktan sonra ortaya çıkan garip semptomu sosyal medya hesabından anlattı

Kainat Güzeli eski yarışmacısı Olivia Molly Rogers,koronavirüsü atlattıktan sonra bedeninde meydana gelen değişikliklerden söz etti. Avustralyalı model sürekli olarak geğirdiğini ve buna bir türlü engel olmadığını ifade etti. İnternetten koronavirüs semptomlarını araştırdığını dile getiren Rogers, bu duruma virüsün neden olduğunu öğrendiğinde rahatladığını söyleyerek şaka yaptı. Sosyal medyada olağandışı yan etkilere yönelik olarak araştırma yaptığını dile getiren Rogers, takipçilerine benzer bir durumu yaşayıp yaşamadığını sordu.

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SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

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Sosyal medya hesabından yaşadığı duruma dair bilgilendirme yapan Rogers, “En koronavirüs semptomuna sahip olabilirim. Geğirme hissime engel olamıyorum. İnternetten duruma dair araştırma yaptım ve koronavirüsün gastrointestinal semptomlarının bir parçası olduğunu öğrendim. Ancak bu semptom yaygın olarak gözükmüyormuş. Başka kimsede var mı? Merak ediyorum” dedi. Geğirme hissinin yanında Rogers, bir diğer ilginç semptomunun ise gözlerindeki kaşınma olduğunu dile getirdi.

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Rogers’ın paylaşımına bir takipçisi ise benzer bir durum yaşadığını söyleyerek destek verdi. Rogers’ın takipçisi sürekli olarak gaz çıkartma problemiyle boğuştuğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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