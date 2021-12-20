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Koronavirüsü atlattı! Hayatının en büyük şokunu çorba içerken fark etti

20.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyon sunucusu Maurielle Lue’nin hayatı koronavirüse yakalandıktan sonra tamamen değişti. ‘Beyin sisi’ olarak adlandırılan duruma yakalanan Lue, çorba içerken kendisinde değişlikleri fark etti. Tat ve koku kaybı yaşadı aynı zamanda hafızasında da problemler oluştu.

Koronavirüsü atlattı! Hayatının en büyük şokunu çorba içerken fark etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Maurielle Lue televizyon sunucusu bu yılın ilkbaharında koronavirüse yakalandı. Koronavirüs semptomlarını ağır bir şekilde yaşadığı için hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin sonucunda ise iyileşerek taburcu edildi ancak hayatı tamamen değişti. Lue, koronavirüsü atlattıktan sonra ‘beyin sisi’ olarak adlandırılan ve son derece ağır belirtiler gösteren bir hastalığa yakalandı.

“KEDİ İDRARI GİBİ KOKUYORDU”

Koronavirüs hastalığı boyunca tat ve koku alma konusunda sorunlar yaşayan Lue, bir gün çorba içerken hayatındaki değişiklikleri fark etti. Çorbanın sıcak muz ve kedi idrarı gibi koktuğunu dile getiren Lue, bu durumu günlük hayatının her alanında yaşamaya başladı. Evinde bir kedi beslediği için kedi idrarı kokusuna aşina olduğunu belirten Lue, bu güçlü kokuyu alışverişe gittiği mağazada, yolda yürürken hatta hayatının her alanında hissetti. Aldığı tüm kokuları kedi idrarı gibi algılayan Lue büyük zorluk yaşadığını belirtti.

İŞ YERİNİN ADRESİNİ BİLE UNUTTU

Lue, yalnızca tat ve koku kaybı yaşamadı. Aynı zamanda yaşadığı hafıza kaybı günlük hayatını etkiledi. Yaklaşık 10 yıldır aynı iş yerine gidip gelmesine rağmen koronavirüsü atlattıktan sonra navigasyon kullanmak zorunda kaldı. Hatta isimleri ve tarihleri hatırlama konusunda zorluk çektiğini açıkladı.

DURUMUNU KABUL ETTİ

Hayatını tamamen değiştiren hastalığını kabul ettiğini belirten Lue, yeni normal olarak isimlendirdiği durumu öğrendiğini ve kabul ettiğini söyledi. Koronavirüs hakkında insanların öğrenmesi gereken çok şey olduğunu belirten Lue, hafıza kaybı sırasında çevreden gelen desteğin çok önemli olduğunu anlattı.

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YALNIZ DEĞİLDİ

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Sunucu Maurielle Lue ile birlikte dünya genelindeki pek çok insan benzer durumları yaşıyor. Bir Tiktok kullanıcısı olan Natalia Cano, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koku ve tat alma duyularının bozulduğunu anlatan bir gönderi paylaştı. Normal ve hayatı boyunca tükettiği yiyeceklerin artık çürüyen et ve çöp gibi koktuğunu ve kötü bir tadı olduğunu belirten Cano, beslenme eksikliğinden kaynaklı olarak kilo kaybı yaşadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda durumun kendisi için bir işkenceye dönüştüğünü ifade eden Cano, “10 aydır hiç iyi değilim. Çünkü bu gerçek bir işkence, ben işkence çekiyorum.” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlatırken bir uzmandan yardım istediğini dile getiren Cano, koku ve tat alma duyularının iyileşip iyileşmeyeceğini görmek için deneysel bir terapiye başlamaya karar verdiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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