Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik oldu

Bir televizyon şovuna katıldıktan sonra sosyal medyada takipçi sayısı hızla artan Stephane Matto, kendisine oldukça ilginç bir meslek edindi. Amerika’da yaşayan fenomen çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, “Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum” diye konuştu. İşinin normal ve standart bir uğraş olduğundan söz eden Matto, artan kavanoz isteklerine yetişmek isteyince kendisini hastanede buldu.

ŞİDDETLİ BİR GÖĞÜS AĞRISI HİSSETTİ

Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

DİYETİ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor. Fasulye, proteinli kek, haşlanmış yumurta, protein içeceği ve yoğurt gibi ürünleri her gün tüketen Matto, liftli yiyeceklerle kendisine bir diyet oluşturmuştu. Lifli diyeti sayesinde haftada 50 kavanoz üretebildiğini söyleyen Matto’ya doktorlar diyetinin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Diyetinden vazgeçen Steph, bu nedenden dolayı işini de bırakmak zorunda kaldı.



