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Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik oldu

05.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Matto, gaz çıkararak para kazanıyor. Çıkardığı gazı küçük kavanozlara koyarak yabancılara satmaya başlayan Matto, gaz çıkarma işi sayesinde 70 bin dolar (yaklaşık 939 bin TL) kazanıyor. Artan taleplere yetişmek isteyen fenomen isim daha fazla gaz kavanozu yapmak istedi. Ancak hastanelik oldu.

Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik oldu

Bir televizyon şovuna katıldıktan sonra sosyal medyada takipçi sayısı hızla artan Stephane Matto, kendisine oldukça ilginç bir meslek edindi. Amerika’da yaşayan fenomen çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, “Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum” diye konuştu. İşinin normal ve standart bir uğraş olduğundan söz eden Matto, artan kavanoz isteklerine yetişmek isteyince kendisini hastanede buldu.

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ŞİDDETLİ BİR GÖĞÜS AĞRISI HİSSETTİ

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Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

DİYETİ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor. Fasulye, proteinli kek, haşlanmış yumurta, protein içeceği ve yoğurt gibi ürünleri her gün tüketen Matto, liftli yiyeceklerle kendisine bir diyet oluşturmuştu. Lifli diyeti sayesinde haftada 50 kavanoz üretebildiğini söyleyen Matto’ya doktorlar diyetinin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Diyetinden vazgeçen Steph, bu nedenden dolayı işini de bırakmak zorunda kaldı.

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sosyal medya
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