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Koronavirüs karantinasında koltuk altı kıllarını almayı bıraktı! Görenler şaşkınlık yaşadı

07.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde istenmeyen tüylerin alınması kadınlar arasında yazılı olmayan kurallardan biri haline dönüştü. Pek çok kadın istenmeyen tüylerinden kurtulmak için lazer, epilasyon, tıraş bıçağı ya da ağda gibi yöntemlere başvuruyor. Mükemmel güzellik kalıplarının getirisi olarak kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtuluyor. Ancak modern dünya dinamiklerinde durumlar değişti.

Koronavirüs karantinasında koltuk altı kıllarını almayı bıraktı! Görenler şaşkınlık yaşadı

40 yaşındaki Vanessa Fairfax-Woods bir fotoğrafçı ve Shrewsbury'de yaşıyor. 11 yaşında tıraş olmaya başladığını ve istenmeyen tüylerinden kurtulmak için çaba gösterdiğini dile getiren Woods, koronavirüs karantinasında radikal bir karar verdi. İstenmeyen tüyleri almanın bir kısır döngüye dönüşmesinden şikayet eden Woods, vücut kıllarını almaktan vazgeçti. Woods kararı sayesinde kendisini daha özgüvenli ve mutlu hissettiğini dile getirdi.

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“KİMSENİN OLMADIĞI ZAMANLARDA GÜZELLİK REJİMİ DEĞİŞİYOR”

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2018'de Falmouth Üniversitesi'nde fotoğrafçılık eğitimine başladığını dile getiren Woods, “ Çoğu doğal vücut kıllarına sahip ve muhteşem olan diğer kadınları yakalayan kadın sanatçıların çalışmalarını keşfetmek, kadınların sahip olduğu dar güzellik ideallerine bakış açımı gerçekten değiştirdi.” dedi.

Kendisini tüysüz olması için baskı altında hissettiğinden söz eden Woods, 2020 yılının Mart ayında koronavirüs pandemisiyle birlikte ortaya çıkan karantinada istenmeyen tüylerini almama yolunu seçti. Kararını Woods, “Birçok kadın gibi, gidecek hiçbir yerin ve görecek kimsenin olmadığı her zamanki güzellik rejimimi sürdürmekle uğraşamazdım. O mayısta, bir süredir tıraş olmadığımı ve dünyanın yıkılmadığını fark ettim.” diyerek açıkladı.

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