Ölüleri canlandırma arzusu nedeniyle Frankenstein karakterine ilham olan bilim insanı: Giovanni Aldini

Bilimin adeta içine doğan Giovanni Aldini, dünyaca ünlü fizikçi Dr. Luigi Galvani’nin yeğeniydi. Özellikle ölü kurbağaları diriltmek için elektrik veren amcasından ilham alan Giovanni Aldini, Bologna Üniversitesi’nde eğitim gördükten sonra ölen kişileri canlandırma konusunda çalışmalara başladı. Amcası ile beraber kurbağalar üzerine araştırmalar yapan Aldini, Galvani’nin vefatından sonra deneylerinin alanını genişletti. Bunun üzerine kurbağanın yanı sıra koyun, inek ve domuz gibi hayvanlarla çalışmalar gerçekleştirdi.

Hayvanlarla ilişkili çalışmalarından sonra ise rotasını ölü insan bedenlerine çevirdi. Bu nedenle infazların gerçekleştirildiği Maggiore Meydanı'na giderek suçluların infaz edilmesini bekledi. Kalabalık dağıldığında cesetleri laboratuvarına taşıyan Aldini, infaz suçluların kafasının kesilmesiyle yapıldığı için deneylerini gerçekleştiremedi. Çünkü ölü bedenlerin damarlarında kanın durması gerekiyordu. Bunun üzerine Aldini, suçluların darağacında sallandırıldığı İngiltere'ye doğru yola çıktı ve yetkililerden idam edilecek bir suçlunun cesedini istedi. George Foster adlı suçlu idam edildikten sonra Aldini, halkın içinde ilk deneyini gerçekleştirdi ve kontrol çubuklarını deneğe bağlayarak elektrik verdi.