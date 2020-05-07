Koronavirüs kurbanları için yürüyen 100 yaşındaki dedenin kampanyasına bağış yağıyor

İngiltere’de yaşayan 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury, hem yaşadığı yerdeki çaresiz insanlar hem de memleketi Bangladeş’te koronavirüsten olumsuz etkilenen insanlar için tek başına harekete geçti. Yaşadığı mahallede saygın bir kişi olan adam, ilk başta yola bin sterlin toplayarak çıktı. 100 yaşında olmasına rağmen oruç tutan ve Ramazan boyunca bağış kampanyasına yardım toplamaya devam edecek olan adamın kampanyasına bağış yağıyor.

İLK YARDIM KAMPANYASI DEĞİL

1920’de Bangladeş’te doğan Choudhury, 1975 yılında edebiyat öğrenimi için Londra’ya geldi. Başarılı bir şair olan yaşlı adam, yaşadığı bölgenin saygın isimlerinden biri. Choudhury, yıllardır birçok yardım kampanyası oluşturmuş ve başarıyla yürütmüş. Choudhury, kampanyasına bağış toplamak ve dikkat çekmek için gün içinde bahçesinde 100 tur atıyor.

Babasının yürüttüğü kampanya hakkında konuşan Atique Choudhury, babasının başlangıçta küçük turlar attığını, kampanya büyüdükçe tur sayısının da arttığını ve bazen onu durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Atique Choudhury, babasının başlattığı kampanyanın Bangladeş gibi yerlerde birkaç hafta çalışmazlarsa aç kalabilecek insanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Choudhury’nin topladığı para, Covid-19’dan etkilenen ailelere yardım etmek için kullanılacak.