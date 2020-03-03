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Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

SON KARAR MAYIS AYININ SONUNA KADAR VERİLECEK

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları koronavirüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

JAPONYA'DA KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Japon medyası, ülkede koronavirüse yakalananların sayısının bine yaklaştığını yazdı.

Programa göre, yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları koronavirüs

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