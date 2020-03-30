Koronavirüs salgınını “öngören” film, dizi ve kitaplar

700 bini geçen vaka sayısı ve 34 bine yaklaşan ölü sayısıyla koronavirüsü kabusu hız kesmeden devam ediyor. Bu kitapları okuyup, bu dizi ve filmleri izleyenler ülkemizi de tehdit eden koronavirüsü salgınına çok şaşırmadı. 2020’de dünyayı kasıp kavuracak “şiddetli bir zatürre tipi hastalık” uyarısı yapan bir kitap, geçmiş yıllarda popüler kültürde küresel koronavirüs salgınını şaşırtıcı derecede “öngören” film ve diziler var. İşte koronavirüs salgınını “öngören” tüm film, televizyon dizisi ve kitaplar... Dean Koontz’un kitabı The Eyes of Darkness 1981 tarihli bu roman, acılı bir annenin, oğlunun ölümünü çevreleyen gizemli koşulları araştırmasının etrafında dönüyor. Kitabın derinliklerine gömülü tuhaf bir referans, “Wuhan-400” diye bilinen ölümcül bir virüs. Vuhan (Wuhan) koronavirüsün ilk ortaya çıktığı şehrin adı. Bir karakter virüsü biyolojik savaş için “mükemmel silah” diye niteliyor. The Simpsons The Simpsons hayranları, çizgi dizinin devam eden koronavirüs salgınını 1993’te öngördüğünü düşünüyor. 4'üncü sezondaki bölüm “Marge in Chains,” Japonya’dan çıkan “Osaka Flu” adındaki bir küresel salgını ele alıyor.

Koronavirüsün, Japonya’nın Osaka kentinden 2 bin kilometre uzaktaki Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı göz önüne alındığında, bunun The Simpsons’ın daha az isabetli öngörülerinden biri olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Karmakarışık (Tangled) Disney’in 2010 yapımı bu filminde Rapunzel günlerini bir kuleye kapatılmış olarak (gönüllü tecritte de denilebilir) ve dünyanın geri kalanından uzak durarak geçiriyor. Tuhaf tesadüfse klasik masalın bu versiyonunda prensesin Corona Krallığı’nda yaşaması. Sylvia Browne’ın kitabı End of Days: Prediction and Prophecies About the End of the World Medyum olduğunu iddia eden yazarın bu kitabı, “2020 civarında” koronavirüse benzer küresel bir salgının ortaya çıkacağını iddia etmesiyle satışlarında canlanma yaşadı. 2008’te yayımlanan kitap şunları söylüyor: 2020 civarında, zatürre benzeri şiddetli bir hastalık gezegenin her köşesine yayılacak, akciğerlere ve bronşlara saldıracak ve tüm bilinen tedavilere direnç gösterecek. Stanley Johnson’ın kitabı The Marburg Virus Boris Johnson’ın babası Stanley, 40 yıl önce yazdığı bir romanın küresel salgını “öngördüğünü” iddia etti. The Telegraph için kaleme aldığı bir yazıda, kitabı The Marburg Virus’ın öldürücü ve bulaşıcı bir virüs salgınını nasıl kurguladığını anlattı.