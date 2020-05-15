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Koronavirüs, seks sahnelerinin sonunu mu getirdi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında film setleri koronavirüs yayılımı nedeniyle bir süreliğine durdu. Elbette oyuncular setlere tekrar döndüklerinde bazı şeyler değişecek.

Dünya setlere dönmeye hazırlanırken setlerde yapılacak yeni düzenlemelerde sosyal mesafe göz önüne alınacak gibi görünüyor. Bu durumda seks sahneleri ne olacak?

SEVİŞME SAHNELERİ NASIL ÇEKİLECEK?

Oyunculara önerilen yüz yüze olmalarındansa, sırt sırta veya omuz omuza çalışmaları. Bu durumda aşk sahneleri nasıl yapılabilir? Muhtemelen, ekranda iyi bir kimya yakalayan iki oyuncunun seksi yakınlaşmalarını izlemeyi bir süre daha özleyeceğiz.

Oysa birbirini sıkıca kavramış iki karakterin aşkla yere yıkılmasından daha iyi ne olabilir? Favori karakterleriniz bahçedeki peri ışıklarının altında tatlı bir tutku ile romantizm yaşayabilecek mi?

Bu sahneleri uzun bir süre görmek mümkün olmayacak

The Notebook filmi eğer bu sene çekilecek olsaydı Rachel McAdams ve Ryan Gosling’in yağmur altında öpüştüğü ikonik sahne muhtemelen yer alamayacaktı. Spiderman’in tepetaklak durarak sevgilisini öptüğü sahneyi düşünün, muhtemelen bugünlerde Spiderman sevgilisinin elini bile sıkamayacak.
BBC’nin 12 bölümlük yeni dizisi Normal People’da, toplamda 41 dakikalık seks sahnesi var. Dizi orijinal çekim tarihinden birkaç ay sonra çekiliyor olsaydı, 41 dakikayı dolduracak başka bir hikaye gerekecekti.
Seks sahneleri olmazsa, endüstri çok zorlanacak gibi görünüyor. Çoğu zaman izleyici için samimi sahneler, kur yapma ve flörtün öğrenildiği sahnelerdir.
Televizyon ve sinema var olduktan sonra, yakın sahneler izleyicilerin seksüel yakınlaşmadan beklentisini belirlemesine de yardımcı oldu.
Tabi her zaman iyi anlamda değil. Yine de aşk dolu sahneler, genelde izleyiciye romantizm standartının ne olacağı ile ilgili fikir verdi. Örneğin gül yaprakları, küçük bir orkestranın eşlik ettiği tutku dolu sözcükler, zamanlaması çok iyi ayarlanmış hareketler...
Tüm bunlar olmadan, birbirine dokunmadan veya aralarında iki metre mesafe varken oyuncuların birbirine nasıl aşık olacağı ve nasıl sevişecekleri merak konusu.
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