Koronavirüs, seks sahnelerinin sonunu mu getirdi?

Dünya setlere dönmeye hazırlanırken setlerde yapılacak yeni düzenlemelerde sosyal mesafe göz önüne alınacak gibi görünüyor. Bu durumda seks sahneleri ne olacak?

SEVİŞME SAHNELERİ NASIL ÇEKİLECEK?

Oyunculara önerilen yüz yüze olmalarındansa, sırt sırta veya omuz omuza çalışmaları. Bu durumda aşk sahneleri nasıl yapılabilir? Muhtemelen, ekranda iyi bir kimya yakalayan iki oyuncunun seksi yakınlaşmalarını izlemeyi bir süre daha özleyeceğiz.

Oysa birbirini sıkıca kavramış iki karakterin aşkla yere yıkılmasından daha iyi ne olabilir? Favori karakterleriniz bahçedeki peri ışıklarının altında tatlı bir tutku ile romantizm yaşayabilecek mi?