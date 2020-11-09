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Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan açıklama yaptı

09.11.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan açıklama yaptı

Annesi, babası ve eniştesini koronavirüsten kaybeden, kendisi de yoğun bakımda yatan ünlü sunucu İkbal Gürpınar normal odaya alındı ve sosyal medyadan hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi devam eden Gürpınar'dan önemli açıklamalar geldi. Gürpınar; annesini, babasını ve eniştesini koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez, hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de koronavirüs nedeniyle 4 Eylül de vefat etmişti. Gürpınar'ın eniştesi de koronavirüse yenik düşmüştü.

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkbal Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.

"NEFES ALMAK NE BÜYÜK NİMET"

Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.

"HANGİ BİRİNİ ANLATAYIM?"

Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?

"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"

Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.''

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