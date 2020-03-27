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Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlğk durumu hakkında yeni bir haber geldi. İddialara göre Akkul virüsü yendi.

Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Flaş iddia

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi.

Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan Akkul yoğun bakıma alınmış eşi de belirtiler sonrasında karantina altına alınmıştı.

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