YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyada yeni tip koronavirüs tehlikesinin hızla yayılmasının ardından uzmanlar bağışıklık sisteminin korunmasının önemine dair açıklamalar yapmaya başladı. Hastalık için başta hijyenin sağlanması için alınan korunma yöntemlerinin yanında kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmesinin önemi de sürekli olarak vurgulanıyor. Peki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması gerekir, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında neler yer alır?

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Bağışıklık, vücuda giren yabancı maddelerin dışarı atılması ya da yok edilmesi anlamına gelir. Bağışıklık sisteminin temel amacı; çevrede bulunan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikrobik fonksiyonların vücuda girmesini engellemektir. Bağışıklık sisteminin görevi vücuda yabancı mikropların girmesini önlemenin yanında; zarar verici etkilerini vücuttan uzak tutmaktır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN YÖNTEMLER NELERDİR?

Dünyada salgın haline gelen ve yayılma hızıyla ülkelerin kırmızı alarm vermesine neden olan COVİD 19 virüsü nedeniyle uzmanlar vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmeleri için kullanabilecekleri besin ve yiyecekleri belirtmiştir:

Suyu asla ihmal etmeyin. Özellikle bağışıklığınızı güçlendirmek için günde 2-2.5 litre su tüketin.

Sebze yemeklerine ve meyvelere öncelik verin. Öncelikli olarak D vitamini, çinko, demir, B12 vitamini, A,C,E vitaminleri, folik asit, selenyum, oligosakkarit bakımından zengin sebze ve
meyveleri tercih edin. (Maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar)

Yulaf tüketimini beslenme alışkanlıklarınıza ekleyin.

Doğan antibiyotik olarak bilinen sarımsaktan vazgeçmeyin.

Probiyotik besinleri yemeklerinize eşlikçi yapın ya da ara öğünlerinizde tercih edin. Süt, yoğurt, peynir, kefir, sirke ve turşu vb. besinler antioksidan etkisi ile bağışıklığınıza destek olur.

Haftada en az 2 kez balık yiyin. Omega 3 kaynağı olan balık, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda önemli bir besin kaynağıdır. Haşlama, buğulama, kızartma teknikleriyle pişirebileceğiniz balık türlerini yanında sebzelerle birlikte servis edebilirsiniz.

Şeker tüketimini azaltın. Beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli besinleri azaltın.

Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketin.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN 9 BESİN

1. Keten Tohumu: Omega 3 bakımından zengin olan keten tohumu, yoğurt ve süt ile karıştırarak muhteşem bir karışım elde edebilirsiniz.

2. Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi yağında bulunan defne asidi, tükürük ile temas ettiğinde anne sütünde bulunan monolorine dönüştüğü söylenir.

3. Tatlı Patates: A vitamini bakımından oldukça zengin olan tatlı patates, hem cildinizi hem de vücudunuzu tertemiz tutmaya yardımcı olur.

4. Mantar: Protein, lif, B ve C vitamini, kalsiyum ve mineraller bakımından zengin olan mantar, bağışıklık sistemi için önemli bir güç kaynağıdır.

5. Çay: Siyah ve yeşil çayda bulunan amino asit bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kuşburnu, ıhlamur, sarımsak, hint fesleğeni vb. bitki çayları da oldukça sağlıklıdır.

Yaban Mersini: Şeker içeriği ve antioksidan özelliği yüksek olan yaban mersini bağışıklık sistemine önemli ölçüde destek olur.

7. Karanfil ve Zerdeçal: Karanfil öksürük ve boğaz ağrısından etkili bir silahtır. Zerdeçal ise; antioksidan etkisi ile bağışıklık sistemini destekler.

8. Karnabahar: İçeriğinde Kolin ve glutatyon bulunan karnabahar, vücudu bütün hastalıklardan uzak tutar ve sindirim sistemini korumaya yardımcı olur.

9. Greyfurt: C vitamini bakımından zengin olan greyfurt, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla mücadele için en etkili koruyuculardandır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE İYİ GELEN YEŞİL SMOOTHİE

1 tutam semizotu
1 tutam ıspanak
1 salatalık
1 kivi
1 yeşil elma
1 limonun suyu
1 dilim zencefil
1-2 dal taze nane
1 su bardağı su

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. Afiyet olsun...

KAYNAKLAR

  1. https://www.thelifeco.com/tr/blog/bagisiklik-sisteminizi-guclendiren-9-besin/
  2. https://www.cnnturk.com/saglik/koronaviruse-karsi-bagisiklik-sistemini-guclendiren-
    besinler?page=13

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurtGüçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt
Kabızlığa anında çözüm!Kabızlığa anında çözüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüse karşı beslenme, bağışıklık sistemine ne iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirme,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

İbrahim Tatlıses ev halini paylaştı

İbrahim Tatlıses ev halini paylaştı

Survivor'da eleme adayı belli oldu

Survivor'da eleme adayı belli oldu

'Bol bol seks yapın' açıklaması

'Bol bol seks yapın' açıklaması

Sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

Sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Sosyal izolasyonda nasıl beslenmeli?

Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Güçlü bağışıklık sistemi için: Ev yapımı turşu, sirke ve yoğurt

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Virüse karşı önerildi: Antioksidan özelliği çok yüksek

Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Bağışıklık sisteminizi çelik gibi güçlendirecek tarifler

Koronavirüs sonrası talep arttı: Virüse karşı salep

Koronavirüs sonrası talep arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.