Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler

Bağışıklık, vücuda giren yabancı maddelerin dışarı atılması ya da yok edilmesi anlamına gelir. Bağışıklık sisteminin temel amacı; çevrede bulunan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikrobik fonksiyonların vücuda girmesini engellemektir. Bağışıklık sisteminin görevi vücuda yabancı mikropların girmesini önlemenin yanında; zarar verici etkilerini vücuttan uzak tutmaktır. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN YÖNTEMLER NELERDİR? Dünyada salgın haline gelen ve yayılma hızıyla ülkelerin kırmızı alarm vermesine neden olan COVİD 19 virüsü nedeniyle uzmanlar vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmeleri için kullanabilecekleri besin ve yiyecekleri belirtmiştir: Suyu asla ihmal etmeyin. Özellikle bağışıklığınızı güçlendirmek için günde 2-2.5 litre su tüketin. Sebze yemeklerine ve meyvelere öncelik verin. Öncelikli olarak D vitamini, çinko, demir, B12 vitamini, A,C,E vitaminleri, folik asit, selenyum, oligosakkarit bakımından zengin sebze ve

meyveleri tercih edin. (Maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar) Yulaf tüketimini beslenme alışkanlıklarınıza ekleyin.

Doğan antibiyotik olarak bilinen sarımsaktan vazgeçmeyin. Probiyotik besinleri yemeklerinize eşlikçi yapın ya da ara öğünlerinizde tercih edin. Süt, yoğurt, peynir, kefir, sirke ve turşu vb. besinler antioksidan etkisi ile bağışıklığınıza destek olur. Haftada en az 2 kez balık yiyin. Omega 3 kaynağı olan balık, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda önemli bir besin kaynağıdır. Haşlama, buğulama, kızartma teknikleriyle pişirebileceğiniz balık türlerini yanında sebzelerle birlikte servis edebilirsiniz. Şeker tüketimini azaltın. Beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli besinleri azaltın. Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketin. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN 9 BESİN 1. Keten Tohumu: Omega 3 bakımından zengin olan keten tohumu, yoğurt ve süt ile karıştırarak muhteşem bir karışım elde edebilirsiniz. 2. Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi yağında bulunan defne asidi, tükürük ile temas ettiğinde anne sütünde bulunan monolorine dönüştüğü söylenir. 3. Tatlı Patates: A vitamini bakımından oldukça zengin olan tatlı patates, hem cildinizi hem de vücudunuzu tertemiz tutmaya yardımcı olur.