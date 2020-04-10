Koronavirüse karşı kükürtlü kuru kayısı önerisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, "Kükürt, eski dönemlerde dezenfeksiyon için kullanılırdı. Bu nedenle, kükürtlü (kayısı ağız hijyenini, ağız dezenfeksiyonunu sağlar” diye konuştu.
Malatya'da kayısı esnafları ise satışların iyi durumda olduğunu ifade etti.
Kayısı esnaflarından olan Ertuğrul Saran, kükürtlü kayısının yararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya şire pazarında esnaflık yapıyorum. Öncelikle ağız hijyenini sağlıyor açıklamasıyla sarı kayısımızın tanıtımı yaptığı için Doktor Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs önlemleri nedeniyle vatandaş pek merkeze gelmemesine rağmen yine da satışlarımız iyi” ifadelerini kullandı.
Kayısı esnaflarından olan Cengiz Türk de, "Kayısının faydalarını biliyoruz. Sağlığımıza çok faydası var. Bu aralar taleplerde artış var. Sarı kayısı satışlarımız artı. Vatandaşlarımız bekliyoruz. Televizyon kanallarında sarı kayısı faydalı olduğunun açıklaması üzerine şuanda ilgi var diyebilirim. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koranavirüs salgını nedeniyle insanlar dışarıya fazla çıkmıyor. Telefonla iletişime geçiyorlar. Bizde kayısıları evlere kargo ile gönderiyoruz. Kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.
Kayısı esnafı Kaya Doğan ise "Biz bunu yüzyıldır sarı kayısının her şeye çok faydalı olduğunu söylüyorduk. Ama Malatya’mızda sarı kayısının fazla satışı olmadığından dolayı genelde sarı kayısı ihraç ediliyor. Şuanda koronavirüsle alakalı son günlerde sarı kayısıda patlama oldu. Geçtiğimiz günlerde uzmanların tavsiyesi üzerine şuanda satışlarımız iyi durumda. Sarı kayısı, dişe sağlığa her şeye iyi geliyor. Sarı kayısının satışlarının ilerlediğini görüyoruz. Malatya Sarı kayısımızı şuanda Dünya yiyor ve ihracatımızın artığını söyleyebilirim. Sarı kayısının kilosu 20-25 TL’den perakende olarak satıyoruz. Satışlarımızda iyi durumda” şeklinde konuştu.
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