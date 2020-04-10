Koronavirüse karşı kükürtlü kuru kayısı önerisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, "Kükürt, eski dönemlerde dezenfeksiyon için kullanılırdı. Bu nedenle, kükürtlü (kayısı ağız hijyenini, ağız dezenfeksiyonunu sağlar” diye konuştu.

Malatya'da kayısı esnafları ise satışların iyi durumda olduğunu ifade etti.

Kayısı esnaflarından olan Ertuğrul Saran, kükürtlü kayısının yararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya şire pazarında esnaflık yapıyorum. Öncelikle ağız hijyenini sağlıyor açıklamasıyla sarı kayısımızın tanıtımı yaptığı için Doktor Çelik hocamıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs önlemleri nedeniyle vatandaş pek merkeze gelmemesine rağmen yine da satışlarımız iyi” ifadelerini kullandı.

SARI KAYISIYA İLGİ ARTTI

Kayısı esnaflarından olan Cengiz Türk de, "Kayısının faydalarını biliyoruz. Sağlığımıza çok faydası var. Bu aralar taleplerde artış var. Sarı kayısı satışlarımız artı. Vatandaşlarımız bekliyoruz. Televizyon kanallarında sarı kayısı faydalı olduğunun açıklaması üzerine şuanda ilgi var diyebilirim. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koranavirüs salgını nedeniyle insanlar dışarıya fazla çıkmıyor. Telefonla iletişime geçiyorlar. Bizde kayısıları evlere kargo ile gönderiyoruz. Kargo ile tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz” dedi.