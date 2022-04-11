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  4. Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldi: Milyonlarca kişi aç kalıyor

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldi: Milyonlarca kişi aç kalıyor

11.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede dünyanın geneline yayılarak pandemiye dönüşen koronavirüs Çin’de yeniden hayatı felç etme noktasına getirdi. 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Çin’de “sıfır vaka” politikası devam ediyor. Çin’in Şangay kentinde kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalanların pencerelerinden attığı çığlıklar dünya gündemine yerleşti.

Çin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay, bulaşıcılığı yüksek Omicron - BA2 varyantının ortaya çıkmasıyla beraber vaka sayılarındaki yükselmeyi durdurmak için önlemlerini arttırdı. “Yeni Wuhan” olarak isimlendirilen kentte koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kırmak için karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu test uygulamaları yapılıyor.

SADECE BELİRLENEN KİŞİLER DIŞARI ÇIKABİLİYOR

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“Sıfır vaka” politikasıyla hareket eden Şangay’da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor. Evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlar ise pencerelerini açarak duruma çığlık atarak tepki gösterdi, görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

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AÇLIK SORUNU BAŞLADI

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde kapanma nedeniyle gıda tedarik zincirinde büyük sorunlar oluşmaya başladı. Alışveriş için dışarı çıkamayan ve teslimatın hem çok pahalı hem de uzun sürmesi nedeniyle vatandaşlar sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. karantina öncesi dönemde yemek teslimatı 30 yuana mal olurken, sonrasında teslimat ücretinin 200-300 yuana fırladığı ifade edildi. Evlerden yükselen çığlık seslerinin yanında açlığa dayanamayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa atarak eylem yapmaya başladı.

“PENCERELERİ AÇMAYIN”

Yöneticiler ise kentte uçurulan hava araçlarıyla Şangay halkına şu anonsları yapıyor: "Lütfen Kovid kısıtlamalarına uyun. Ruhunuzun özgürlük arzusuna engel olun. Şarkı söylemek için pencereyi açmayın."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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