Herkes Çin’i konuşuyor! Koronavirüs karantinası uygulanan ülkede patronlar çalışanları ofiste uyumaya zorluyor

Koronavirüs pandemisinin başlangıç yeri olarak gösterilen Çin, sıfır vaka politakası nedeniyle sıkı karantina uygulamalarına devam ediyor. Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse yönelik dünya genelinde normalleşme adımları atılırken Çin’in Şangay kenti yeniden tedbirlerini arttırdı. Çinli patronlar çalışanlarının ofiste birlikte uyku tulumlarıyla uyumaları ve her gün ağız içinden alınan testleri yaptırmaları gereken 12 günlük bir karantina uygulamasının devreye girdiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERDİ

Şangay kentinde pozitif vakaların artmasıyla birlikte yerel yönetim bulaşıcı hastalıklardan korunmak için iki aşamalı bir karantina uygulamasını devreye soktu. Önlemlerden biri çapraz enfeksiyonlardan kaçınmak için işçilerin eve dönmesini durdurmak olarak açıklandı. Shanghai Software Park'ta bir şirkette çalışan bir işçi, Douyin'de paylaştığı videoda ofiste uygulanan karantinanın detaylarını gösterdi.

Karantinada tüm çalışanların 12 günlük zorunlu karantinada bir sağlık çalışanı her işçiden günlük olarak sürüntü testi örnekleri almak için hazır bulunduğu anlaşıldı. Aynı zamanda personelin ofiste rahat edebilmesi için boş alanlar oluşturuldu. İsmi açıklanmayan işçi videosunda, “Şirketimiz, bazılarımızın yerde uyumak zorunda kalmaması için ekstra katlanabilir yataklar sipariş etti. İçeride çok fazla insan var, bazıları koridorda uyumak zorunda” dedi.



