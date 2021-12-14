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Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır'dan Evlilik Hakkında Her Şey paylaşımı

14.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle çekimleri duran dizinin yerine ise Mahkum dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs tedavisi gören, Evlilik Hakkında Her Şey'in başrol oyuncusu Gökçe Bahadır da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır'dan Evlilik Hakkında Her Şey paylaşımı

Sette görülen Covid-19 vakaları nedeniyle çekimlerin durdurulan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü 14 Aralık Salı akşamı ekrana gelmedi. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk’un başrollerde oynadığı dizi, bir hafta aradan sonra ekrana geri dönecek.

"YENİ BÖLÜMÜMÜZLE EKRANDA OLACAĞIZ"

Koronavirüse yakalanan, dizinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Bahadır paylaşımında "Bu akşam Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü yayınlanmayacak. Yayınlanacak olan Mahkum dizisine bol şans dilerim. Haftaya salı yeni bölümümüzle ekranda olacağız. Ben iyiyim arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın" dedi.

YERİNE MAHKUM DİZİSİ YAYINLANDI

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yerine ise Salı akşamı Fox TV'de yeni dizi Mahkum ekrana geldi.
Mahkum (3)
Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği Mahkum dizisi 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin 2. bölümü ise aynı hafta Perşembe akşamı ekranda olacak.

Mahkum (5)

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Gökçe Bahadır
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