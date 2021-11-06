MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!

06.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele etmekte olan sevilen oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın durumu merak ediliyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerinden dua istedi. Peki Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!

Sevilen oyuncu Hakan Ural'ın bir süredir hasta olduğu biliniyordu. Ural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve sevenlerinden dua istedi. Peki Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini ifade etti.

Ural, sosyal medya hesabından yaprığı paylaşımda "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Fakat bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Asgari ücreti bilmeden Nihat Doğan'la ekonomi yorumladı Asgari ücreti bilmeden Nihat Doğan'la ekonomi yorumladı
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun Kandil çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap

Kılıçdaroğlu'nun Kandil çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap

Afganistan'da yaşam mücadelesi veren aileler çocuklarını satıyor

Afganistan'da yaşam mücadelesi veren aileler çocuklarını satıyor

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

2 milyon euro dolandırdı, parayı eskortlara dağıttı

2 milyon euro dolandırdı, parayı eskortlara dağıttı

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Erdoğan açıkladı: Yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak

Erdoğan açıkladı: Yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Şaşkına çeviren 'Dolar' yorumu! "Bizim için bir şans..."

Şaşkına çeviren 'Dolar' yorumu! "Bizim için bir şans..."

Camdaki Kız'ın Nalan'ından transparan elbiseli cesur poz!

Camdaki Kız'ın Nalan'ından transparan elbiseli cesur poz!

Rus annesini gören ''Annesi kızından güzel'' diyor!

Rus annesini gören ''Annesi kızından güzel'' diyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.