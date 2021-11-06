Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Sevilen isimden üzen haber!

Sevilen oyuncu Hakan Ural'ın bir süredir hasta olduğu biliniyordu. Ural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve sevenlerinden dua istedi. Peki Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini ifade etti.

Ural, sosyal medya hesabından yaprığı paylaşımda "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Fakat bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

