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Koronavirüs salgınını bilen kahin Nicolas Aujla, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı

06.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya koronavirüsten bir haberken, salgın olacağı açıklamasını yapan genç kahin Nicolas Aujla, kehanetleriyle şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Koronavirüsün dünyayı etkisi altına alacağını bilen kahin, salgının bitiş tarihini açıkladı.

Koronavirüs salgınını bilen kahin Nicolas Aujla, 2022 kehanetleriyle gündem yarattı

2019 yılında “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” kehanetinde bulunan Nicolas Aujla, Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre Dame Katedrali’nin yanmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kilise yangınından sonra ise koronavirüsün ismi daha duyulmamışken genç kahin, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül bir salgının kapıda olduğunu söylemişti. 34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.

Aujula’nın dünya gündemine yerleşen kehanetlerinde biri ise eski Amerika başkanı Donald Turmp ile ilgiliydi. Trump’ın 2020 seçimlerini kaybedeceğini ancak gidişinin büyük ses getireceğini ön görmüştü. 2019'un sonunda, 2020 yılının çok zor geçeceğini söyleyen Aujula, dünyanın dört bir yanında sokaklarda protesto gösterilerinin artarak devam edeceği kehanetinde bulunmuştu.

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KORONAVİRÜSÜN BİTİŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

KAPAK KAHİN2

Aşı çalışmalarının hızlanması ve tüm dünyada kitleler halinde aşılanma faaliyetlerinin hızlanmasıyla koronavirüs salgının sona ereceğini düşünenlere rağmen Aujla, 2022 yılına işaret etti. Aujla, koronavirüs salgının 2022 yılında biteceğini açıkladı.

RUHLARLA BAĞLANTIYA GEÇİYOR

KAPAK KAHİN

Güney Londra’da yaşayan Aujla, ruhlarla bağlantıya geçtiğini ve doğaüstü görüş yeteneğine sahip olduğunu savundu. Çocukluğundan itibaren kehanetleriyle çevresindekileri şaşırtmayı başardığını söyleyen Aujla, önce hayatlarında Mısır kraliçesi, Fransız devriminde bir öğretmen, hizmetçi, geyik ve aslan olduğunu öne sürüyor. Hatta başka bir evrende yaşadığını dahi iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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