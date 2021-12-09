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10 aydır korona kâbusunu yaşıyor! ''Her şey dışkı, çürük et gibi kokuyor''

09.12.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li genç kadın kendisine 10 ay önce korona teşhisi konulduğunu ancak, o gün bugündür ''cehennemi yaşadığını'' söyledi. TikTok'ta hastalığının yan etkilerinden bahseden Natalia Cano, artık en sevdiği yemekleri yiyemediğini hepsinin çürük et ve dışkı gibi koktuğunu, hatta suyun bile tadını alamadığını anlattı.

10 aydır korona kâbusunu yaşıyor! ''Her şey dışkı, çürük et gibi kokuyor''

Covid-19 ile ilgili her geçen gün yeni bir bulgu ortaya çıkıyor. Vücudun hemen her noktasını etkileyen corona virüs, en büyük hasarlardan birini de buruna veriyor. Hastalık sırasında koku kaybı yaşanabildiği gibi bazen sonrasında da ilginç sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tıpkı var olan kokuları kötü olarak algılamaya sebep olan 'parosmi' gibi. Parosmiye enfeksiyonlar veya beyin tümörleri gibi birçok şey neden olabilir, ancak pandemi başladığından beri Covid'den iyileşen kişilerde giderek daha yaygın hale geldi.

Bilinen bir tedavisi yok, ancak Irak'taki hastanelerde parosmi hastalarına odaklanan bir çalışma, durumun altı aya kadar sürebileceğini kaydediyor.

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''HAYATIMI MAHVETTİ''

20 yaşındaki genç kadın Natalia Cano da neredeyse 1 yıldır koronanın yan etkilerini parosmiyi yaşamaya devam ediyor. Cano, parosmi ile 10 aylık bir savaşın ardından 18 kilodan fazla kaybettiğini söyleyerek, TikTok videosunda “10 aydır tam anlamıyla cehennemi yaşıyorum” dedi ve ekledi: Parosmia, tattığım ve kokladığım her şeyin çürüyen et, çöp ve lağım gibi koktuğu anlamına geliyor. İyi değilim 10 aydır iyi olamıyorum çünkü bu gerçek bir işkence. Su bile iğrenç. Bu, hayatımı ve vücudumu tamamen mahvetti.

@hannahbaked Part 1 of many #parosmia #longhaul #parosmiapostcovid #covid19 #MacysGiftTok ♬ original sound - Natalia ☭

Genç kadın ayrıca insanların koronavirüsü hafife almamalarını, izleyen herkesin maskelerini takmalarını ve henüz aşı olmamışlarsa aşı olmaları için yalvardığını söyledi. Natalia, semptomlarının düzelip düzelmeyeceğini bilmiyor ama deneysel bir terapiye başladı.

BİNLERCE KİŞİ AYNI SEMPTOMLARI YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Cano'nun sosyal medya videosu viral olurken, binlerce kişi aynı sorundan muzdarip olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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