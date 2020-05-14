Koronavirüsün restoranda kolayca yayıldığını gösteren video sosyal medyada viral oldu

Japonya’daki araştırmacılar restoranda veya kruz gemisindeki bar atmosferini oluşturarak, virüsün kapalı ortamda nasıl ilerlediğini inceledi.

Video, virüsün kolayca yemeklere, servis ekipmanlarına, tabaklara ve hatta diğer insanların yüzüne doğru nasıl yayıldığını ortaya koydu.

Kamusal yayın organizasyonu olan NHK tarafından çekilen videoda 10 kişilik bir restorana, enfekte olmuş bir kişinin geldiği görülüyor. Herhangi bir kontaminasyon riskini göz önüne almayan katılımcılar, her zaman olduğu şekliyle yemek barında yerini alıyor. Videonun sonunda bu kişilere siyah ışık altında enfeksiyonun nerelere yayıldığı gösteriliyor.

EL TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Mikropların yerini belli eden madde, yiyeceklerde, servis ekipmanlarında, tabaklarda ve hatta bazı müşterilerin yüzlerinde bile görülebiliyor.

Hong Kong Üniversitesi’nde patoloji profesörü olan John Nicholls, özellikle insanların ellerini yıkamadığı durumlarda virüsün büyük bir hızla yayıldığını, videonun da bunu başarıyla gösterdiğini söylüyor.

CNN’e konuşan Nicholls, “Videoda da görüldüğü gibi virüs yüzeylere ve insanlara etkin bir biçimde yayılabiliyor. Videonun, virüsün yayılımını durdurmak için el hijyeninin önemine dair mesajı verdiğini düşünüyorum” dedi.