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Koronavirüsün restoranda kolayca yayıldığını gösteren video sosyal medyada viral oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

Enfekte olmuş bir kişinin koronavirüsü bir restoranda nasıl hızla yayılabileceğini gösteren bu video, izleyenleri dehşete düşürüyor.

Japonya’daki araştırmacılar restoranda veya kruz gemisindeki bar atmosferini oluşturarak, virüsün kapalı ortamda nasıl ilerlediğini inceledi.

Video, virüsün kolayca yemeklere, servis ekipmanlarına, tabaklara ve hatta diğer insanların yüzüne doğru nasıl yayıldığını ortaya koydu.

Kamusal yayın organizasyonu olan NHK tarafından çekilen videoda 10 kişilik bir restorana, enfekte olmuş bir kişinin geldiği görülüyor. Herhangi bir kontaminasyon riskini göz önüne almayan katılımcılar, her zaman olduğu şekliyle yemek barında yerini alıyor. Videonun sonunda bu kişilere siyah ışık altında enfeksiyonun nerelere yayıldığı gösteriliyor.

EL TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Mikropların yerini belli eden madde, yiyeceklerde, servis ekipmanlarında, tabaklarda ve hatta bazı müşterilerin yüzlerinde bile görülebiliyor.

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Hong Kong Üniversitesi’nde patoloji profesörü olan John Nicholls, özellikle insanların ellerini yıkamadığı durumlarda virüsün büyük bir hızla yayıldığını, videonun da bunu başarıyla gösterdiğini söylüyor.

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CNN’e konuşan Nicholls, “Videoda da görüldüğü gibi virüs yüzeylere ve insanlara etkin bir biçimde yayılabiliyor. Videonun, virüsün yayılımını durdurmak için el hijyeninin önemine dair mesajı verdiğini düşünüyorum” dedi.

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Kobe Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Kentaro Iwata, CNN’e yaptığı açıklamada deney hakkında yaratılmış yapay koşullara dikkat çekti. Dokunmaya çok fazla vurgu yapıldığını söyleyerek “Bu deney, temas yoluyla virüsün yayılma olasılıklarını tanımlıyor, gerçekte nelerin olduğuna dair bir kanıt sunmuyor. Nelerin olabileceği ile nelerin olduğu arasındaki ayrım net olarak yapılmalı” dedi.

Deneyin katılımcıları, potansiyel virüs tehlikesini göz önünde bulundurmadan, normalde yaptıkları gibi restorana gitti.
Her iki durumda da uzmanlar, yapılan deneyin el temizliğinin önemini göstermesi açısından iyi bir örnek olduğunu belirtti.
John Nicholls, araştırmacılara enfekte kişinin beş ve on saniye boyunca ellerini yıkadıktan sonra olacaklara ilişkin bir deney tasarlanması çağrısında bulunarak “Böylece insanlar, el yıkamanın enfeksiyonun iletimini ne kadar azaltacağını anlamış olur” dedi.

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