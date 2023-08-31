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Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim

31.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Süper Lig’den 7 takımda forma giyen 8 futbolcu yer aldı.

Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kosova Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı İsviçre ve Romanya maçlarının aday kadrosu belirlendi. Kadroda Süper Lig takımları Alanyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, İstanbulspor ve Antalyaspor’dan toplam 8 futbolcu yer aldı.

Alanyaspor, Kosova Milli Takımı’na 2 futbolcu göndererek ön plana çıktı.

Teknik Direktör Primoz Gliha’nın Süper Lig’den aday kadroya dahil ettiği futbolcular şu şekilde:

Visar Bekaj (Hatayspor)

Fidan Aliti ve Florent Hadergjonaj (Alanyaspor)

Ibrahim Dresevic (Fatih Karagümrük)

Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Zymer Bytyqi (Antalyaspor)

Milot Rashica (Beşiktaş)

Florian Loshaj (İstanbulspor)

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