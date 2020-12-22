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Kosova nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
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Kosova nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Kosova Nerede?
  • Kosova Nereden Ayrıldı?
  • Kosova Nereye Bağlı?
  • Kosova Şehri Nerede?
  • Kosova'nın Başkenti Neresi?
  • Kosova'nın Şehirleri Hangileridir?
  • Kosova'nın Nüfusu Kaçtır?
  • Kosova Bayrağı Nedir?
  • Kosova Dini Nedir?
  • Kosova Para Birimi Nedir?
  • Kosova Dili Nedir?

Avrupa'nın en genç ülkesi olarak bilinen Kosova, en çok merak edilen ülkeler arasında. Kosova; dağlık bölgeleri ve ormanlık alanlarıyla ilgileri üstüne çeken, kültürel faaliyetleri ve Balkan mutfağına özgü yemekleriyle bambaşka bir ülke. Peki, Kosova'yı ne kadar yakından tanıyoruz? İşte tüm ayrıntılarıyla Kosova!

Balkanlar'ın incisi olarak bilinen Kosova, nüfusunu oluşturan birden fazla etnik grubu ile tam bir kültür mozaiği! Kosova'yı daha yakından tanımanız için nüfusu, dini, dili, bayrağı ve diğer tüm merak edilenleri bu yazıda sizler için derledik.

Kosova Nerede?

Kosova'nın nerede ve hangi ülkelere komşu olduğuna dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Dilerseniz öncelikle Kosova'nın nerede olduğundan başlayalım. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova, Balkanların tam merkezinde ve Avrupa'nın güneydoğusunda yer alıyor. Kosova kuzeyden ve doğudan Sırbistan, batıdan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ ve güneyden ise Makedonya ile komşu bir ülke.

Kosova Nereden Ayrıldı?

Yugoslavya Federasyonu'nun hükmü sona erene dek federasyonun özerk bölgelerinden olan Kosova, 1989 yılı itibariyle Sırbistan himayesine bırakılıyor ve 1991 yılı itibariyle de Sırbistan sınırları içinde yer aldığı biliniyor. Ancak uzun yıllar işgal altında olan Kosova, 2008 yılı itibariyle Sırbistan himayesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan ediyor. Hala bağımsızlığı bazı ülkeler tarafından tanınmasa da Kosova dünyanın en yeni cumhuriyetlerinden biri.

Kosova Nereye Bağlı?

Sırbistan'ın himayesinden ayrılarak 2008 yılı itibariyle bağımsızlığını ilan eden Kosova, özgür ve bağımsız bir ülke.

Kosova Şehri Nerede?

Kosova bir şehir değil, ülke. Ve ülke içerisinde Kosova adında bir şehir bulunmuyor.

Kosova'nın Başkenti Neresi?

Kosova başkenti Priştine olan bir Balkan ülkesi. Aynı zamanda Kosova'nın en kalabalık ve büyük şehri olan Priştine, ismini sürekli değişen havadan alıyor. Bölgede hava sıcaklığının gün içinde hızla değişmesi sebebiyle buraya Arnavut dilinde "bozuk mevsim" anlamına gelen "Priştine" adı verilmiş.

Yaşadığı savaşın etkilerini hala üstünden atmaya çalışan bu şehir, çoğunlukla Arnavutlara ev sahipliği yapıyor. Fakat şehirde yaşayan ya da çalışan Türklerin varlığını hissetmek de mümkün. Türk mimarisi, misafirperverliği ve Türk mutfağı ile kültürümüzü yaşatan Kosova'da Türkiye'nin daha önce gitmediğiniz bir şehrine gitmiş gibi hissedebilirsiniz.

Kosova'nın Şehirleri Hangileridir?

Topraklarının büyük bir kısmı dağlık olan Kosova 7 şehirden oluşuyor. İlk sırada başkenti ve en kalabalık şehri olan Priştine geliyor. Ardından gelen Prizren, en tarihi şehri ve önceki dönemlerde Sırbistan'ın başkenti olma özelliğini taşıyor. Kosova Savaşı esnasında en çok zarar gören şehri olan Yakova, günümüzde en iyi gece hayatı alternatiflerini sunuyor. Diğer Kosova şehirleri ise şöyle; Ferizovik, Gilan, İpek, Vıçıtrın, Mitroviça ve Poduyeva.

Kosova'nın Nüfusu Kaçtır?

Parlamenter demokrasiyle yönetilen ve birçok etnik kökene ev sahipliği yapan Kosova nüfusu 2 milyon olan bir ülke. Ülkenin nüfus dağılımında ilk sırada Arnavutlar yer alıyor. Ardından Boşnaklar, Sırplar, Türkler ve diğer etnik gruplar geliyor.

Kosova Bayrağı Nedir?

Kosova bayrağı, 2008 yılında Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte kullanılmaya başlanmış. Bayrağın arka planında mavi rengi kullanılmış. Mavinin üzerinden ise beyaz renkte altı yıldız ve sarı tonlarında Kosova haritası yer alıyor. Altı yıldız ülkede yaşamını sürdüren etnik grupları simgeliyor. Bu etnik gruplar Arnavutlar, Sırplar, Goraniler, Romanlar, Boşnaklar ve son olarak Türkler.

Kosova Dini Nedir?

2020 itibariyle Kosova'nın 2 milyonu bulan nüfusunun yaklaşık %90'u Müslümanlardan oluşuyor. Müslümanların neredeyse büyük çoğunluğu Arnavut kökenli kişiler, geri kalanıysa Türk ve Çingene asıllı. Nüfusun geri kalanıysa Sırbistan Ortodoks Kilisesi'ne ve Roman Katolik Kilisesi'ne bağlı Hristiyanlar, Sufiler ve Bektaşilerden oluşuyor.

Kosova Para Birimi Nedir?

Yaşam şartlarının uygun olduğu Kosova, Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde avro bölgesinde yer aldığı için para birimi olarak sadece avro kullanılıyor. Zayıf bir ekonomisi olan Kosova'nın, bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yavaş yavaş da olsa ekonomik olarak güçlenmeye başladığı biliniyor. Gelişmekte olan ekonomisiyse büyük ölçüde ticarete ve hizmet sektörüne bağlı.

Kosova Dili Nedir?

Balkan bölgesinde yer alan ve en genç ülkelerden olan Kosova'da resmi dil olarak Arnavutça ve Sırpça konuşuluyor. Ancak ülke sınırları içerisinde yaşayan diğer etnik grupların kendi dilleri de aktif olarak kullanılıyor. Türkçe, Boşnakça ve Romanca da resmi dil olarak kabul edilmese de konuşulan diller arasında. Kosova'nın bazı şehirlerindeyse Türkçe, belediyeler tarafından resmi dil olarak kabul ediliyor.

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