Kosova nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Balkanlar'ın incisi olarak bilinen Kosova, nüfusunu oluşturan birden fazla etnik grubu ile tam bir kültür mozaiği! Kosova'yı daha yakından tanımanız için nüfusu, dini, dili, bayrağı ve diğer tüm merak edilenleri bu yazıda sizler için derledik.

Kosova Nerede?

Kosova'nın nerede ve hangi ülkelere komşu olduğuna dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Dilerseniz öncelikle Kosova'nın nerede olduğundan başlayalım. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova, Balkanların tam merkezinde ve Avrupa'nın güneydoğusunda yer alıyor. Kosova kuzeyden ve doğudan Sırbistan, batıdan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ ve güneyden ise Makedonya ile komşu bir ülke.

Kosova Nereden Ayrıldı?

Yugoslavya Federasyonu'nun hükmü sona erene dek federasyonun özerk bölgelerinden olan Kosova, 1989 yılı itibariyle Sırbistan himayesine bırakılıyor ve 1991 yılı itibariyle de Sırbistan sınırları içinde yer aldığı biliniyor. Ancak uzun yıllar işgal altında olan Kosova, 2008 yılı itibariyle Sırbistan himayesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan ediyor. Hala bağımsızlığı bazı ülkeler tarafından tanınmasa da Kosova dünyanın en yeni cumhuriyetlerinden biri.