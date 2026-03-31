Kosova-Türkiye maçı öncesi gözaltı kararı! Otele havai fişekler atmışlardı...

Burak Kavuncu

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri final etabında Türkiye deplasmanda Kosova'ya konuk oluyor. Dün gece Millilerimizin maç öncesi konakladığı otele havai fişekler atılmıştı. Kosova Polisi, havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımımızın Kosova ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde, Ay-Yıldızlı oyuncuları hedef alan provokatif bir eylem hazırlığı son anda engellendi.

MİLLİ TAKIMI UYUTMADILAR!

Kosovalı taraftarlar, Türkiye'nin konakladığı otelin önünde gece yarısı havai fişekler patlatarak futbolcularımızı taciz etti.

Otelin etrafında hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkat çekti.

KOSOVA'DA MİLLİ TAKIMA YÖNELİK HAVAİ FİŞEK SALDIRISINA GÖZALTI!

Milli Takımımızın Kosova sınavı öncesi dün gece tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Ay-Yıldızlı futbolcuları hedef alan ve saha dışı olaylarla motivasyon bozmayı amaçlayan bir grup provokatör, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden organize oldukları ve milli futbolcularımızı uykusuz bırakmaya yönelik havai fişek patlatan kişiler gözaltına alındı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana:

"Genel tehlike yaratma' suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildi."

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

