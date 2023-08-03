Kosta Rika'da şoke eden ölüm! Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah yedi

Kosta Rika ekiplerinden Deportivo Rio Cana'da forma giyen 29 yaşındaki Jesus Alberto Lopez Ortiz, Santa Cruz'da bulunan Canas Nehri'ne serinlemek için girdiği sırada bir timsahın saldırısına uğradı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olay sonrası genç futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenilirken, konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada "Maalesef timsah onu Canas Nehri'nde suyun içine çekti. Timsahın uyguladığı baskı nedeniyle boğularak ölmüş olabilir" ifadelerine yer verildi.

TANIKLAR ANLATTI...

29 yaşındaki futbolcunun uğradığı ölümcül timsah saldırısına tanık olanlar 'Chucho' lakaplı futbolcunun köprüden Canas Nehri'ne atladığını anlattı. Yerel Polis Marcelino Hernandez "Bölgedekiler bize genç adamın fiziksel egzersizler yaptıktan sonra köprüden nehre atladığını anlattı" diye konuştu.

TİMSAH VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililer suya atlayan 'Chucho'nun timsah tarafından nehrin dibine sürüklendiğini bildirdi. Polis, talihsiz futbolcunun cesedini kurtarabilmek için timsahı öldürmek zorunda kaldı. Deportivo Rio Canas kulübü de ölüm haberini doğruladı.

