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Kosta Rika'da şoke eden ölüm! Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah yedi

03.08.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosta Rika ekiplerinden Deportivo Rio Cana'da top koşturan 29 yaşındaki futbolcu timsah saldırısı sonrasında hayata gözlerini yumdu. İşte detaylar...

Kosta Rika ekiplerinden Deportivo Rio Cana'da forma giyen 29 yaşındaki Jesus Alberto Lopez Ortiz, Santa Cruz'da bulunan Canas Nehri'ne serinlemek için girdiği sırada bir timsahın saldırısına uğradı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Yaşanan olay sonrası genç futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenilirken, konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada "Maalesef timsah onu Canas Nehri'nde suyun içine çekti. Timsahın uyguladığı baskı nedeniyle boğularak ölmüş olabilir" ifadelerine yer verildi.

TANIKLAR ANLATTI...

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29 yaşındaki futbolcunun uğradığı ölümcül timsah saldırısına tanık olanlar 'Chucho' lakaplı futbolcunun köprüden Canas Nehri'ne atladığını anlattı. Yerel Polis Marcelino Hernandez "Bölgedekiler bize genç adamın fiziksel egzersizler yaptıktan sonra köprüden nehre atladığını anlattı" diye konuştu.

TİMSAH VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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Yetkililer suya atlayan 'Chucho'nun timsah tarafından nehrin dibine sürüklendiğini bildirdi. Polis, talihsiz futbolcunun cesedini kurtarabilmek için timsahı öldürmek zorunda kaldı. Deportivo Rio Canas kulübü de ölüm haberini doğruladı.

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