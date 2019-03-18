Rum asıllı futbolcu Kostas Barbarouses camide katledilen Müslümanları unutmadı

Geçtiğimiz Cuma günü, Yeni Zelanda’da camide ibadet etmek isteyen Müslümanlar, Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından alçakça düzenlenen saldırı sonrasında hayatlarını kaybetmişti.

Bu vahşetin acısı hala çok tazeyken çok anlamlı bir hareket geldi. Avustralya’nın Melbourne Victory Kulübü’nde oynayan Rum asıllı Yeni Zelanda doğumlu forvet Kostas Barbarouses, attığı gol sonrasında Müslüman olmamasına rağmen secdeye yattı.

"TEPKİMİ VE ÜZÜNTÜMÜ BÖYLE GÖSTERMEK İSTEDİM"

29 yaşındaki futbolcu, “Dualarım tüm hayatını kaybedenler ve onların yakınları için... Yeni Zelanda tarihi için kara ve çok üzücü bir gün. Golü attıktan sonra hayatını kaybeden ve onların yasını tutan tüm Müslümanlar için bunu yaptım. Tepkimi ve üzüntümü böyle göstermek istedim” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’DEN BİNLERCE TEBRİK ALDI

Kostas’ın bu hareketinden sonra sosyal medya hesabına da çok sayıda destek mesajı gitti. Türkiye’den de binlerce insan, yaptığı anlamlı hareket için Yeni Zelanda doğumlu oyuncuyu tebrik etti.

