Mynet Trend

Kostas Mitroglou UEFA Avrupa Ligi'nde 1 dakikada gol attı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 29.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın PSV'ye kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin dikkat çeken performanslarından birini sergiledi. PSV'nin Apollon Limassol'ü 4-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren Mitroglou, 1 dakika içinde topu ağlarla buluşturdu.

Kostas Mitroglou UEFA Avrupa Ligi'nde 1 dakikada gol attı

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı.

MITROGLOU'NDAN ANTRENMANDA MÜTHİŞ GOL

GSP Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, PSV Eindhoven'ın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı da 3-0 kazanan PSV, toplamda 7--0'la UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohammed Ihattaren, 76. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Kostas Mitroglou ve 79 ile 90+4. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.

MITROGLOU, 75'TE GİRDİ, 76'DA ATTI

PSV Eindhoven'ın Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladığı santrfor Kostas Mitroglou, Apollon Limassol maçında karşılaşmaya 75. dakikada dahil oldu. Oyuna grdikten biir dakika sonra sağ kanattan yapılan ortayı affetmeyen Yunan futbolcu, PSV Eindhoven formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Bir transfer daha resmen bittiBir transfer daha resmen bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kostas Mitroglou PSV UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Trend Haberler

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Yarı çıplak halde köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Yarı çıplak halde köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir transfer daha resmen bitti

Bir transfer daha resmen bitti

Fenerbahçe'den ayrılan Sinan Güler Darüşşafaka Tekfen'de

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri

Yıldız sporcu çocuğunun annesini ölümle tehdit etti!

Yıldız sporcu çocuğunun annesini ölümle tehdit etti!

Kevin N'Koudou'dan Mario Lemina'ya: Come to Beşiktaş!

N'Koudou'dan o yıldıza 'Come to Beşiktaş' çağrısı!

Fenerbahçe, Rizespor'a Allahyar'ı kiralık olarak önerdi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.