Kostas Mitroglou UEFA Avrupa Ligi'nde 1 dakikada gol attı

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı ağırladı.
MITROGLOU'NDAN ANTRENMANDA MÜTHİŞ GOL
GSP Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, PSV Eindhoven'ın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı da 3-0 kazanan PSV, toplamda 7--0'la UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mohammed Ihattaren, 76. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Kostas Mitroglou ve 79 ile 90+4. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.
MITROGLOU, 75'TE GİRDİ, 76'DA ATTI
PSV Eindhoven'ın Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladığı santrfor Kostas Mitroglou, Apollon Limassol maçında karşılaşmaya 75. dakikada dahil oldu. Oyuna grdikten biir dakika sonra sağ kanattan yapılan ortayı affetmeyen Yunan futbolcu, PSV Eindhoven formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
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