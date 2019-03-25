Kostümler geceyi gölgede bıraktı!

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaşadığı ilişkiden hamile kalınca bütün dünyada tanınan Luciana Gimenez önceki gün katıldığı Vogue Dance etkinliğinde ilgi odağı oldu.

Luciana Gimenez, önceleri sadece ülkesi Brezilya'da tanınan bir TV ünlüsüyken Mick Jagger ile yaşadığı ilişki sayesinde adını tüm dünyaya duyurdu.