Kostümler geceyi gölgede bıraktı!

49 yaşında yaşındaki ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen kusursuz görüntüsüyle dikkat çekti!
Kostümleriyle göz kamaştırdılar!
Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaşadığı ilişkiden hamile kalınca bütün dünyada tanınan Luciana Gimenez önceki gün katıldığı Vogue Dance etkinliğinde ilgi odağı oldu.
Luciana Gimenez, önceleri sadece ülkesi Brezilya'da tanınan bir TV ünlüsüyken Mick Jagger ile yaşadığı ilişki sayesinde adını tüm dünyaya duyurdu.
Bu ilişkiden 1999 yılında Lucas adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Gimenez, 2006 yılından bu yana Marcelo de Carvalho ile evli.
Ünlü modellerin de katıldığı etkinlerde giyilen kostümler dikkat çekti...
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