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Kotra: Flört grubu ile birleşiyoruz

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EĞLENCE  | 27.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

'Flört' grubunun eski üyelerinden Ozan Kotra, Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programında Metehan Mert Çakır'ın konuğu oldu.

Kotra: Flört grubu ile birleşiyoruz

''Kim Bunlar grubunun bu denli ünlü olacağını düşünmemiştik o zamanlar. Hiç satmaz diye düşündüğümüz albüm yaklaşık 1 milyon sattı. Bu da şaşkınlıkla birlikte mutluluğu da getirdi ve belki de bu sebeple Flört grubunu kurduk.''

''Albüm 2 ay içerisinde yayımlanacak. Flört grubu ile verdiğim ara sırasında solo albüm yapmak aslında en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldu. Albümle 1 yıldır uğraşıyorum, ilk albüm olacak ama son albüm de olabilir, her şeyi zaman gösterecek.''

''Fuat Güner daima yanımda bir ağabey bir baba olmuştur albümde emeği büyük. 40 kişiye yakın bir müzisyen grubu ile çalıştım. İlk kez duyacağınız çok başarılı seslere de yer verdik albümde, her şey hazır gün sayıyoruz.''

''Flört grubu projesi de tekrardan dinleyici ile buluşacak bu yıl geride kalmadan.''

''14 yaşımızdan beri birlikteyiz Flört grubu üyeleri ile. Yüzlerce konser verdik. Eksileri artıları bir irdeleyince grubu ayırma kararı verdik. Mayıs ayında birleşiyoruz ve anlaşmalarımız sebebiyle en az 2 yıl ayrılmayacağız.''


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arka koltuk king size 101saat ozan kotra
 

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