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Kötü koku adeta mahalleyi sarmıştı: Evinden 1 kamyon dolusu çöp çıktı!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kötü koku yayılan müstakil evden 1 kamyon dolusu çöp çıktı.

Kötü koku adeta mahalleyi sarmıştı: Evinden 1 kamyon dolusu çöp çıktı!
Çiğdem Sevinç

Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö.'nün müstakil evinden 'kötü koku' geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti.

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KİLOLARCASIYLA KARŞILAŞTILAR

Adrese giden ekipler, kilolarca çöple karşılaştı. Ekipler, yaklaşık 1 kamyon dolusu çöp ve molozun çıktığı evi temizledi. Ayrıca B.Ö.'nün kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

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"DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Yaşlı, engelli veya yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyip, hızlıca destek oluyoruz. Bu hizmetlerimizi düzenli hale getirerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri çöp
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